Értékes győzelem a szlovének és az olaszok ellen a sakkcsapat Eb-n

A szlovének csak „félig” szlovének, hiszen több, korábban Oroszországot képviselő nagymester váltott nemzetiséget, és csatlakozott hozzájuk. Ilyen Vladimir Fedoseev, aki az egyik legjobb orosz játékosnak számított, azonban ő sem tudott mit kezdeni Rapport Richárddal. Az utóbbi hónapokban nagyszerű formában szereplő éltáblásunk meggyőző játékkal nyert. A legjobb magyar sakkozó a mostani győzelmével már 3.5 pontnál jár négy játszmából. Eddigi teljesítménye plusz 9 Élő-pontot ér, amivel már a 19. helye jött fel a világranglistán.

Bánusz Tamás is kiemelkedően sakkozik, mostani győzelmével már hárompontos, és eddig összesen öttel növelte az értékszámát. Lékó Péter és Gledura Benjámin döntetlenjével Balogh Csaba csapata nagyon értékes 3:1-es győzelmet ért el.

A címvédő szerbek 3:1-re kikaptak az ukránoktól, míg az első helyen kiemelt németek továbbra sem megy igazán, az ötödik fordulóban csak 2:2-es döntetlent játszottak a bolgárokkal.

A női tornán Nomin-Erdene Davaademberel győzelmével és két döntetlennel vezettünk az olaszok ellen, ám hátravolt még Gaál Zsóka, akinek sokkal hátrányosabb állást kellett játszania. Az óriásit védekező Gaál végül 179 lépés (!) után elérte a csapatsikert jelentő döntetlent.

A magyar női válogatott Galyas Miklós szövetségi kapitánnyal (Fotó: European Chess Union)

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

5. forduló

Magyarország–Szlovénia 3:1

Rapport Richárd (2724)–Vladimir Fedoseev (2720) 1:0

Anton Demchenko (2628)–Lékó Péter (2666) döntetlen

Bánusz Tamás (2588)–Jan Subelj (2545) 1:0

Matic Lavrencic (2479)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen

Az állás: 1. Ukrajna 9 csapatpont (61 Sonneborn-Berger-pont, 12.5 táblapont), 2. Hollandia 8 (64, 12.5), 3. Szerbia 8 (59, 11), …9. Magyarország 7 (52, 13.5)

NŐI TORNA (9 forduló)

5. forduló

Magyarország–Olaszország 2.5:1.5

Marina Brunello (2287)–Gaál Zsóka (2395) döntetlen

Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Elena Sedina (2233) 1:0

Tea Gueci (2175)–Terbe Julianna (2206) döntetlen

Karácsonyi Kata (2195)–Enrica Zito (2045) döntetlen

Az állás: 1. Lengyelország 10 csapatpont (71 Sonneborg-Berger-pont, 13.5 táblapont), 2. Grúzia 1 8 (72, 14), 3. Németország 8 (62.5), 12), …15. Magyarország 6 (37, 10.5)