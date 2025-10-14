Nagy csatában verte svéd riválisát az FTC a férfi kézi El-ben

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, E-CSOPORT

FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd) 31–29 (16–15)

Részletes jegyzőkönyv később!

A legkönnyebbnek ígérkező találkozóval kezdődött a Fradinak az Európa-liga. Pásztor István együttese az Érd Arénában fogadta a Karlskronát – ez lesz a zöld-fehérek otthona a második számú európai kupasorozatban, amelynek csoportkörébe a 2022–2023-as idény után jutott be ismét.

A négytagú csoport másik két együttese, a Bartucz Lászlóval, Palasics Kristóffal és Sipos Adriánnal felálló német Melsungen, valamint a portugál Benfica is erősebb ellenfélnek tűnik, mint a svéd rivális. Ahhoz, hogy a magyar csapat a két továbbjutó egyike legyen, ezt a keddi két pontot mindenképp be kellett gyűjtenie.

Az első félidőben Nagy Bence és Ancsin Gábor is jól lőtt távolról, sőt, utóbbi egyszer a falba is szépen futott be és szerzett okos gólt. A két átlövő jó teljesítménye megnyitotta a teret a beállók kibontakozásához is, Debreczeni Dávid góljaival sikerült három góllal meglépni. A szünet előtt a svédek megpróbáltak visszajönni, de Győri Kristóf kivédte Emil Hansson egyenlítésért dobott hétméteresét.

A 16–15-ös ferencvárosi vezetésről induló második félidőben elkezdett rohanni a Karlskrona, a kapott gólok után egy-két húzásból befejezte a támadásait. Filip Psajd svédcsavarját még Gál Gyula is megirigyelte volna… A szédületes iramban a vendégek átvették a vezetést, Pásztor Istvánnak időt kellett kérnie.

Az újabb fordulat a 45. perc körül jött, amikor kétgólos hátrányból kétgólos előnybe került (26–24) a Ferencváros. Két friss játékos, Borbély Ádám és Füzi Dániel is hozzá tudott tenni a kimagasló teljesítményhez, ekkor úgy tűnt, hogy a Fradi kezdheti kedvezőbb helyzetből a hajrát.

Az utolsó két perc néhány védekezési hiba miatt mégis döntetlenről indult. A feszült pillanatok közepette Füzi beállóból dobott gólt, majd egy rossz svéd átlövés után Csörgő Kristóf alakította ki a 31–29-es végeredményt. A Fradi jövő hét kedden, Lisszabonban folytatja El-szereplését, a Benfica vendégeként.

A csoport másik mérkőzésén: Melsungen (német)–Benfica (portugál) 28–26 (14–12)

A kvartett másik mérkőzésén a három magyart, Sipos Adriánt és két kapust, Palasics Kristófot, illetve Bartucz Lászlót foglalkoztató német Melsungen 0–1-től kezdve végig vezetve nyerte a hajrát izgalmassá tevő portugál Benfica ellen 28–26-ra; Sipos Adrián egyszer talált be.