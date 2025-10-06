Nemzeti Sportrádió

Kiütéses győzelemmel javítottak a magyar férfiak a sakkcsapat Eb-n

R. P.R. P.
2025.10.06. 18:25
Szjugirov Szanan nagyszerű játékkal nyerte meg a partiját
Bánusz Tamás sakk Szjugirov Szanan Batumi Nomin-Erdene Davaademberel Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter sakkcsapat Eb Gledura Benjámin
Javított a magyar válogatott a Batumiban zajló sakkcsapat Európa-bajnokság nyílt versenyében. Balogh Csaba együttese 4:0-ra nyert a finnek ellen. A nőknél Galyas Miklós csapata tisztességgel helytáll az esélyesebb azeriek ellen, de vereség lett a vége.

A nyílt tornán nagyon kellett Szjugirov Szanan győzelme a finnek ellen. Az orosz származású, de a magyar színeket képviselő nagymester az első körben kikapott, így Balogh Csaba együttese vereséget szenvedett a házigazda grúzok első számú négyesétől. Azonban a finnek ellen sötéttel nagyszerű játékvezetéssel megnyerte a partiját.

A győzelemért szinte nem is kellett izgulni, még Lékó Péter hiányában sem, aki pihenőt kapott erre a meccsre. Az éltáblán a kontinenstornára nagyszerű formában érkező Rapport Richárd győzött, mint ahogy Bánusz Tamás és Gledura Benjámin is.

A nőknél az első fordulóban győztes magyar csapat a második körben nem bírt Azerbajdzsánnal. Bár az ellenfél esélyesebbnek számított, a Galyas Miklós vezette válogatott csak minimális arányban kapott ki.

SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
2. forduló
Magyarország–Finnország 4:0
Tiovo Keinänen (2503)–Rapport Richárd (2724) 0:1
Bánusz Tamás (2588)–Vilka Sipila (2487) 1:0
Tapani Sammakvuo (2376)–Szjugirov Szanan (2632) 0:1
Gledura Benjámin (2643)–Oliver Wartiovaara (2309) 1:0
Az állás: hamarosan

NŐI TORNA (9 forduló)
2. forduló
Magyarország–Azerbajdzsán 1.5:2.5
Ulviyya Fataliyeva (2410)–Gaál Zsóka (2395) 1:0
Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Khanim Balajayeva (2351) 1:0
Govhar Beydullayeva (2362)–Papp Petra (2267) döntetlen
Terbe Julianna (2206)–Ayan Allahverdiyeva (2220) 0:1
Az állás: hamarosan

 

