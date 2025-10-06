Kiütéses győzelemmel javítottak a magyar férfiak a sakkcsapat Eb-n

A nyílt tornán nagyon kellett Szjugirov Szanan győzelme a finnek ellen. Az orosz származású, de a magyar színeket képviselő nagymester az első körben kikapott, így Balogh Csaba együttese vereséget szenvedett a házigazda grúzok első számú négyesétől. Azonban a finnek ellen sötéttel nagyszerű játékvezetéssel megnyerte a partiját.

A győzelemért szinte nem is kellett izgulni, még Lékó Péter hiányában sem, aki pihenőt kapott erre a meccsre. Az éltáblán a kontinenstornára nagyszerű formában érkező Rapport Richárd győzött, mint ahogy Bánusz Tamás és Gledura Benjámin is.

A nőknél az első fordulóban győztes magyar csapat a második körben nem bírt Azerbajdzsánnal. Bár az ellenfél esélyesebbnek számított, a Galyas Miklós vezette válogatott csak minimális arányban kapott ki.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

2. forduló

Magyarország–Finnország 4:0

Tiovo Keinänen (2503)–Rapport Richárd (2724) 0:1

Bánusz Tamás (2588)–Vilka Sipila (2487) 1:0

Tapani Sammakvuo (2376)–Szjugirov Szanan (2632) 0:1

Gledura Benjámin (2643)–Oliver Wartiovaara (2309) 1:0

NŐI TORNA (9 forduló)

2. forduló

Magyarország–Azerbajdzsán 1.5:2.5

Ulviyya Fataliyeva (2410)–Gaál Zsóka (2395) 1:0

Nomin-Erdene Davaademberel (2306)–Khanim Balajayeva (2351) 1:0

Govhar Beydullayeva (2362)–Papp Petra (2267) döntetlen

Terbe Julianna (2206)–Ayan Allahverdiyeva (2220) 0:1

