Fölényesen nyertek a magyar nők, de váratlan vereség a nyílt tornán a sakkcsapat Eb-n

A nyílt tornán a mieink ötfős keretéből Rapport Richárd maradt ki, ami nem meglepetés, a legjobbak gyakran nem ülnek asztalhoz a világversenyek első fordulójában. Így az első táblán Lékó Péter szerepelt, aki a tavalyi budapesti sakkolimpia óta először játszott értékszámot befolyásoló klasszikus partit. Az ellenfél a házigazda grúzok első számú csapata volt, és bár játékosaik Élő-pontban elmaradtak Balogh Csaba együttesétől, rendkívül rutinnal felvértezve ültek asztalhoz. Sajnos Szjugirov Szanan kikapott a kétszeres Eb-ezüstérmes Baadur Dzsobavától, és mivel a másik három táblán döntetlen született, a két csapatpont a grúzoké lett. Meglepetés, hogy az első helyre rangsorolt németek is kikaptak, méghozzá a dánoktól.

A nőknél annak ellenére nem forgott veszélyben a győzelem a portugálok ellen, hogy Gaál Zsóka kikapott, mivel három társa hozta a papírformát, és nyert. Így 3:1-gyel Galyas Miklós együttese szerezte meg a két pontot.

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

NYÍLT TORNA (9 forduló)

1. forduló

Magyarország–Grúzia 1.5:2.5

Lékó Péter (2666)–Mikheil Mcsedlisvili (2562) döntetlen

Nikolizi Kacsarava (2486)–Bánusz Tamás (2588) döntetlen

Szjugirov Szanan (2632)–Baadur Dzsobava (2573) 0:1

Luka Pajcsadze (2502)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen

NŐI TORNA (9 forduló)

1. forduló

Magyarország–Portugália 3:1

Gaál Zsóka (2395)–Filipa Fortuna Pipiras (2273) 0:1

Mariana Silva (2090)–Nomin-Erdene Davaademberel (2306) 0:1

Terbe Julianna (2206)–Camila Biscaya Avelino (1942) 1:0

Sofia Valente (1927)–Karácsonyi Kata (2195) 0:1