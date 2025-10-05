Nemzeti Sportrádió

Fölényesen nyertek a magyar nők, de váratlan vereség a nyílt tornán a sakkcsapat Eb-n

R. P.R. P.
2025.10.05. 18:45
Terbe Julianna is győzött (Fotó: Koncz Márton)
sakk sakk csapat Európa-bajnokság Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Fölényes győzelemmel kezdett a magyar női válogatott a sakkcsapat Európa-bajnokságon Batumiban, míg a nyílt tornán csapatunk meglepetésre kikapott a házigazda grúzoktól.

 

A nyílt tornán a mieink ötfős keretéből Rapport Richárd maradt ki, ami nem meglepetés, a legjobbak gyakran nem ülnek asztalhoz a világversenyek első fordulójában. Így az első táblán Lékó Péter szerepelt, aki a tavalyi budapesti sakkolimpia óta először játszott értékszámot befolyásoló klasszikus partit. Az ellenfél a házigazda grúzok első számú csapata volt, és bár játékosaik Élő-pontban elmaradtak Balogh Csaba együttesétől, rendkívül rutinnal felvértezve ültek asztalhoz. Sajnos Szjugirov Szanan kikapott a kétszeres Eb-ezüstérmes Baadur Dzsobavától, és mivel a másik három táblán döntetlen született, a két csapatpont a grúzoké lett. Meglepetés, hogy az első helyre rangsorolt németek is kikaptak, méghozzá a dánoktól.

A nőknél annak ellenére nem forgott veszélyben a győzelem a portugálok ellen, hogy Gaál Zsóka kikapott, mivel három társa hozta a papírformát, és nyert. Így 3:1-gyel Galyas Miklós együttese szerezte meg a két pontot.

SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
NYÍLT TORNA (9 forduló)
1. forduló
Magyarország–Grúzia 1.5:2.5
Lékó Péter (2666)–Mikheil Mcsedlisvili (2562) döntetlen
Nikolizi Kacsarava (2486)–Bánusz Tamás (2588) döntetlen
Szjugirov Szanan (2632)–Baadur Dzsobava (2573) 0:1
Luka Pajcsadze (2502)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen
NŐI TORNA (9 forduló)
1. forduló
Magyarország–Portugália 3:1
Gaál Zsóka (2395)–Filipa Fortuna Pipiras (2273) 0:1
Mariana Silva (2090)–Nomin-Erdene Davaademberel (2306) 0:1
Terbe Julianna (2206)–Camila Biscaya Avelino (1942) 1:0
Sofia Valente (1927)–Karácsonyi Kata (2195) 0:1

 

