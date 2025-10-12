Nemzeti Sportrádió

Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a magyar férfiak skeetben

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 21:15
null
Ternák Tamás (Fotó: trapskeet.hu)
Címkék
Renner Bálint Ternák Tamás Nemes Áron sportlövészet skeet
Legjobb magyarként Ternák Tamás a 65. helyen végzett férfi skeetben a görögországi Malakaszában zajló koronglövő-világbajnokságon, csapatunk 26. lett.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a junior korú Ternák Tamás a 125 korongból 117-et talált el a háromnapos alapversenyben, amivel a középmezőnyben zárt a 115 főt felvonultató viadalon. A szám másik két – szintén utánpótláskorú – magyarja közül Renner Bálint 112 találattal a 98., míg Nemes Áron 102-vel a 114. helyen végzett.

A fináléba kerüléshez legalább 122 korongos eredményre volt szükség. Az aranyérmet a szakág legendája, a négyszeres olimpiai bajnok amerikai Vincent Hancock szerezte meg, aki ötödik egyéni vb-címét ünnepelhette. A 36 éves lövő az alapversenyben is a legjobb volt 124 koronggal, majd a fináléban a 60 korongból is csupán egyet hibázott el.

Csapatban a magyar trió a 26. helyen végzett, Hancock pedig ebben a számban is a dobogó tetejére állhatott fel.

A női skeetesek között nem volt magyar induló, az aranyérmet pedig a szintén amerikai Samantha Simonton nyerte. Ráadásul Hancockhoz hasonlóan duplázott, mivel az amerikai hármas végzett a csapatverseny élén. A tengerentúli csapatban ott volt a 46 éves Kimberly Rhode is, aki dupla trapban kétszer (1996, 2004), skeetben pedig egyszer (2012) nyert olimpiai aranyérmet, ezúttal pedig csupán szétlövésben csúszott le az egyéni döntőről és lett hetedik.

 

Renner Bálint Ternák Tamás Nemes Áron sportlövészet skeet
Legfrissebb hírek

A férfi puskacsapat az aranyért, a női a bronzéremért lőhet Isztambulban a sportlövő BL-ben

Egyéb egyéni
2025.10.03. 16:59

Péni István a második helyen zárt a szóló versenyszámban az isztambuli Bajnokok Ligájában

Egyéb egyéni
2025.10.02. 18:03

Kijelölték a koronglövő és a puska-pisztoly vb-re utazó magyar csapatot

Egyéb egyéni
2025.10.02. 15:33

Remekeltek a Győri Lövészklub versenyzői az ob-n

Egyéb egyéni
2025.09.29. 09:42

Sportlövő ob: Péni István félszázadik aranyát nyerte

Egyéb egyéni
2025.09.28. 20:32

Mindig a maximumra törekedett a 70 éves Varga Károly

Egyéb egyéni
2025.09.28. 07:30

Sportlövő ob: Péni, Nagybányai-Nagy és Major nyert az olimpiai számokban

Egyéb egyéni
2025.09.27. 19:14

Sportlövő ob: Nagy Ákos Károly egyéniben és csapatban is győzött

Egyéb egyéni
2025.09.26. 15:52
Ezek is érdekelhetik