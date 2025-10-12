Koronglövő-vb: messze voltak a döntőtől a magyar férfiak skeetben

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a junior korú Ternák Tamás a 125 korongból 117-et talált el a háromnapos alapversenyben, amivel a középmezőnyben zárt a 115 főt felvonultató viadalon. A szám másik két – szintén utánpótláskorú – magyarja közül Renner Bálint 112 találattal a 98., míg Nemes Áron 102-vel a 114. helyen végzett.

A fináléba kerüléshez legalább 122 korongos eredményre volt szükség. Az aranyérmet a szakág legendája, a négyszeres olimpiai bajnok amerikai Vincent Hancock szerezte meg, aki ötödik egyéni vb-címét ünnepelhette. A 36 éves lövő az alapversenyben is a legjobb volt 124 koronggal, majd a fináléban a 60 korongból is csupán egyet hibázott el.

Csapatban a magyar trió a 26. helyen végzett, Hancock pedig ebben a számban is a dobogó tetejére állhatott fel.

A női skeetesek között nem volt magyar induló, az aranyérmet pedig a szintén amerikai Samantha Simonton nyerte. Ráadásul Hancockhoz hasonlóan duplázott, mivel az amerikai hármas végzett a csapatverseny élén. A tengerentúli csapatban ott volt a 46 éves Kimberly Rhode is, aki dupla trapban kétszer (1996, 2004), skeetben pedig egyszer (2012) nyert olimpiai aranyérmet, ezúttal pedig csupán szétlövésben csúszott le az egyéni döntőről és lett hetedik.