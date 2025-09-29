Remekeltek a Győri Lövészklub versenyzői az ob-n

A budapesti Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett ob-n az aranymérkőzésen 6:4-re győzte le Tar Csabát (HKLK Szentendre) vasárnap – a hazai szövetség tájékoztatása szerint. A bronzérmet az alapversenyben 563 körrel az első helyen végző Sike József (Győri Lövészklub) szerezte meg, aki a harmadik helyért rendezett összecsapáson 6:2-re múlta felül Tasi Tamást (HKLK Szentendre). A csapatversenyben az első helyen a Tasi Tamás, Tar Csaba, Papp Ákos alkotta HKLK Szentendre „B” együttese végzett.

A 40 vegyes számban Sike József (Győri Lövészklub, 376 kör), Boros László (Győri Lövészklub, 372), Tasi Tamás (HKLK Szentendre, 361) volt az első három sorrendje. Csapatban az aranyérmet a HKLK Szentendre nyerte meg Tasi Tamás, Tar Csaba, Kelemen Zsolt összeállításban, a második helyen a Győri Lövészklub, a harmadikon az Élménylőtér SE végzett.

A nőknél a 30+30 lövéses számban Farkasné Keczeli Bianka (BEFAG-Keszthelyi Erdész LK) diadalmaskodott 540 körrel, a második helyen Worell Anna (HKLK Szentendre) végzett 452, a harmadikon Bedekovich Viktória (HKLK Szentendre) 447 körrel. A 40 vegyesben Farkasné Keczeli Bianka (BEFAG-Keszthelyi Erdész LK, 357), Bedekovich Viktória (HKLK Szentendre, 298), Worell Anna (HKLK Szentendre, 258) volt az első három sorrendje.

A vegyes páros versenyszámban a BEFAG-Keszthelyi Erdész LK színeiben versenyző Farkasné Keczeli Bianka, Gyurkovics Kadosa Rado kettős lett az aranyérmes 345 körrel, a második helyen a HKLK Szentendre „B” csapata – Worell Anna és Tar Csaba – végzett 320 körrel, míg a harmadikon a HKLK „A” egysége, Bedekovich Viktória, Tasi Tamás összeállításban 317 körrel.