A férfi puskacsapat az aranyért, a női a bronzéremért lőhet Isztambulban a sportlövő BL-ben

A magyar sportági szövetség tájékoztatása szerint az Európai Sportlövő-szövetség által rendezett pénzdíjas sorozat elődöntőjében a Péni István, Pekler Zalán alkotta kettős 2–0-ra legyőzte a szerbeket a férficsapatok versenyében, így szombaton a csehekkel lőhet az aranyéremért. A szóló versenyszámban ezüstérmes Péni István 17–15-re múlta felül Aleksza Rakonjacot, míg Pekler Zalán simán, 16–6-ra verte meg Lazar Kovacsevicset.

A női csapatok elődöntőjében ugyanakkor nem sikerült a bravúr a magyar duónak, amelynél a norvég kettős 2–0-ra bizonyult jobbnak. Mari Baardseng Lövseth 16–14-re verte meg Dénes Esztert, míg Nagybányai-Nagy Anna 16–4-re kapott ki Jeanette Hegg Duestadtól.

A magyar együttes a bronzéremért a lengyelekkel mérkőzik, ugyancsak szombaton.