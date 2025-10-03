Nemzeti Sportrádió

A férfi puskacsapat az aranyért, a női a bronzéremért lőhet Isztambulban a sportlövő BL-ben

Vágólapra másolva!
2025.10.03. 16:59
null
Fotók: Árvai Károly
Címkék
Pekler Zalán Nagybányai-Nagy Anna Péni István sportlövő BL Dénes Eszter sportlövészet
A férfi puskacsapat az aranyéremért, míg a női a bronzéremért lőhet Isztambulban a sportlövők Bajnokok Ligájában.

A magyar sportági szövetség tájékoztatása szerint az Európai Sportlövő-szövetség által rendezett pénzdíjas sorozat elődöntőjében a Péni István, Pekler Zalán alkotta kettős 2–0-ra legyőzte a szerbeket a férficsapatok versenyében, így szombaton a csehekkel lőhet az aranyéremért. A szóló versenyszámban ezüstérmes Péni István 17–15-re múlta felül Aleksza Rakonjacot, míg Pekler Zalán simán, 16–6-ra verte meg Lazar Kovacsevicset.

A női csapatok elődöntőjében ugyanakkor nem sikerült a bravúr a magyar duónak, amelynél a norvég kettős 2–0-ra bizonyult jobbnak. Mari Baardseng Lövseth 16–14-re verte meg Dénes Esztert, míg Nagybányai-Nagy Anna 16–4-re kapott ki Jeanette Hegg Duestadtól.

A magyar együttes a bronzéremért a lengyelekkel mérkőzik, ugyancsak szombaton.

 

Pekler Zalán Nagybányai-Nagy Anna Péni István sportlövő BL Dénes Eszter sportlövészet
Legfrissebb hírek

Péni István a második helyen zárt a szóló versenyszámban az isztambuli Bajnokok Ligájában

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:03

Kijelölték a koronglövő és a puska-pisztoly vb-re utazó magyar csapatot

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:33

Remekeltek a Győri Lövészklub versenyzői az ob-n

Egyéb egyéni
2025.09.29. 09:42

Sportlövő ob: Péni István félszázadik aranyát nyerte

Egyéb egyéni
2025.09.28. 20:32

Mindig a maximumra törekedett a 70 éves Varga Károly

Egyéb egyéni
2025.09.28. 07:30

Sportlövő ob: Péni, Nagybányai-Nagy és Major nyert az olimpiai számokban

Egyéb egyéni
2025.09.27. 19:14

Sportlövő ob: Nagy Ákos Károly egyéniben és csapatban is győzött

Egyéb egyéni
2025.09.26. 15:52

Sportlövő-vk: Major Veronika negyedik lett légpisztolyban

Egyéb egyéni
2025.09.13. 10:27
Ezek is érdekelhetik