Sportlövő ob: Péni, Nagybányai-Nagy és Major nyert az olimpiai számokban

P. G.P. G.
2025.09.27. 19:14
Péni István (Fotó: Földi Imre)
Az olimpiai számokban Péni István, Nagybányai-Nagy Anna és Major Veronika nyert szombaton a sportlövők 25, 50 méteres országos bajnokságán, a Fehér úti Nemzeti Lőtéren.

Ritkán szólnak halkan AC/DC-slágerek, a Nemzeti lőtéren viszont csak aláfestésként szolgált a Thunderstruck és a Highway to Hell. Az addigi kellemes popmuzsikát akkor váltotta fel a rockzene, amikor felpörögtek az események a női puskások összetett döntőjében: a fölényesen vezető Nagybányai-Nagy Annát két lövéssel a vége előtt érte utol Dénes Eszter. A 10.8-as lövést annak rendje és módja szerint megtapsolta a közönség, ekkor úgy tűnt, hogy az újpestiek kiválósága előzhet az utolsó kanyarban. Csakhogy a honvédos Nagybányai-Nagy a legjobbkor visszatalált az alapversenyben és a finálé első két testhelyzetében mutatott parádés formájához, teljesen megérdemelten nyerte meg az országos bajnokságot.

Nagybányai-Nagy Anna (Fotó: Földi Imre)

Három tized döntött, sima volt” – tréfálkoztak a jelenlévők, akik a férfiak döntőjében még nagyobb izgalmakat élhettek át. Az UTE két puskása, Péni István és Hammerl Soma még az utolsó előtti, 44. lövés után is egálra állt… Hammerl nagyon stabilan versenyzett, ám a legfontosabb pillanatokban az alapversenyt is megnyerő Péni volt a higgadtabb, két tizedkörrel előzte meg klubtársát. Mosolygott a keszthelyiek olimpiai bronzérmes klasszisa, Major Veronika is, elvégre két ob-aranyat vitt haza szombaton, a standardpisztolyos és a sportpisztolyos számot egyaránt nagy fölénnyel nyerte meg.

SPORTLÖVÉSZET
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NEMZETI LŐTÉR
Férfiak, 25 m, pisztoly
1. Papp László (Zámolyi LK) 571 kör
2. Oskolás Imre (Tisza Volán SC) 563
3. Farkas Zoltán (ZLK) 561
50 m, puska, összetett
1. Péni István (Újpesti TE) 463.5
2. Hammerl Soma (UTE) 463.3
3. Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 448.9
Nők, 25 m, pisztoly
1. Major Veronika (BEFAG-Keszthelyi Erdész LK) 38
2. Sike Renáta (BHSE) 31
3. Dézsi Vivien (KSI) 22
50 m, puska, összetett
1. Nagybányai-Nagy Anna (Budapesti Honvéd SE) 457.1
2. Dénes Eszter (UTE) 456.8
3. Bajos Gitta (EVSE) 445.9
Nyílt, 25 m, standardpisztoly
1. Major Veronika 570
2. Domsits Olívia (UTE) 557
3. Nagy Ákos Károly (TVSC) 556

