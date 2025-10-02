Kijelölték a koronglövő és a puska-pisztoly vb-re utazó magyar csapatot

Puska

Férfiak: Hammerl Soma (légpuska, 50 méter összetett, 50 m fekvő), Péni István (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő, légpuska vegyes csapat), Pekler Zalán (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő, légpuska vegyes csapat)

Nők: Nagybányai-Nagy Anna (50 m összetett, 50 m fekvő), Mészáros Eszter (légpuska, 50 m összetett, légpuska vegyes csapat), Bajos Gitta (légpuska, 50 m összetett, 50 m fekvő), Dénes Eszter (légpuska, légpuska vegyes csapat)

A légpuska vegyes csapat versenyszámban a Péni István, Dénes Eszter, valamint a Pekler Zalán, Mészáros Eszter kettős képviseli a magyar színeket.

Pisztoly

Férfiak: Nagy Ákos Károly (légpisztoly, gyorstüzelő pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Szemán Dávid (légpisztoly), Rédecsi Máté (légpisztoly, gyorstüzelő pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Laczik Dávid (gyorstüzelő pisztoly)

Nők: Major Veronika (légpisztoly, 25 m pisztoly, standard pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Fábián Sára Ráhel (légpisztoly, 25 méter pisztoly, standard pisztoly, légpisztoly vegyes csapat), Sike Renáta (légpisztoly, standard pisztoly), Jákó Miriam (25 m pisztoly)

A légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a Major Veronika, Nagy Ákos Károly, valamint a Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté duó képviseli a magyar színeket. A nőknél Jákó Miriam, a férfiaknál Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté és Laczik Dávid juniorkorúként indul a felnőtt vb-n.

Koronglövészet

Skeet

Férfiak: Renner Bálint, Ternák Tamás, Nemes Áron

Trap

Férfiak: Döbörhegyi Bence

Nők: Nyitrai Anna, Tömör-Tones Petra

A trap vegyes csapat versenyszámban a Döbörhegyi Bence, Nyitrai Anna kettős képviseli a magyar színeket. Tömör-Tones Petrán kívül a többiek junior korúként indulnak a felnőtt vb-n.