Készen áll a magyar sportlövőcsapat a kairói kalandra

A sportlövők törzshelyévé vált az a középkori étterem, amelyben a nagy világversenyek előtt sajtótájékoztatót tart a honi szövetség. Az idei világbajnokság előtt sem volt másképp, a Kairóba utazó népes küldöttségből a szakágvezetők mellett olimpiai bronzérmes pisztolyosunk, Major Veronika, valamint a négyszeres Európai Játékok-győztes puskásunk, Pekler Zalán is beszélt a várakozásairól.

„A nyári Európa-bajnokság előtt Fábián Sára és Péni István ült itt, mindketten aranyérmet szereztek Franciaországban, szóval remélhetőleg nekünk is szerencsét hoz, hogy meghívást kaptunk” – mondta mosolyogva a 25 éves Pekler Zalán, aki négy számban is indul a vb-n. Elmondása szerint a közelmúltban visszatalált ahhoz a formájához, amellyel érmeket szerzett a világversenyeken, ezért nagy reményekkel várja az egyiptomi megméretést. A 28 éves Major szerint a vk-sorozat előző állomása jó visszajelzést adott a felkészülésről, lég- és sportpisztollyal egyaránt döntőt lőhetett Ningpóban.

„Ha itt tartunk sajtótájékoztatót, általában jól szerepelnek a sportolóink – hangsúlyozta a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára, Sinka László, aki elvárások helyett kéréseket fogalmazott meg. – Nem szeretném, hogy a sportolók azt érezzék, nyomást helyezünk rájuk, de nagyon örülnénk, ha két-három indulónk is továbbjutna az alapversenyből. A következő lépés, hogy a döntőben is előkelő helyezést érjenek el, jó lenne éremmel hazatérni Kairóból. Az idei vébé értelemszerűen még nem része a kvalifikációnak, indirekt módon mégis összefüggésben van az olimpiával, mert a világversenyeken mindig vizsgáznak a versenyzőink.”

Fotó: Dömötör Csaba

A magyar küldöttség első csoportja hétfőn indul útnak a jövő pénteken kezdődő és másfél héten át tartó világbajnokságra, amelyen összesen 17 sportlövőnk lép lőállásba. A puskások szakágvezetője, Kissné Oroszi Edit bízik benne, hogy a magyar versenyzők megközelítik egyéni legjobbjukat, amire a felkészülésük alapján minden esélyük megvan. A férfiaknál összeszokott trió, Pekler mellett Péni István és Hammerl Soma utazik, míg a nőknél Bajos Gitta, Dénes Eszter, Mészáros Eszter és Nagybányai-Nagy Anna alkotja a csapatot. A futást és a lövészetet ötvöző target sprint számban Rescsik Márk és Tunyogi Adorján indul.

A pisztolyosok is zavartalanul készültek a világbajnokságra, Pál-Plichta Györgyi szakágvezető elmondása szerint a Nemzeti lőtéren kiváló körülmények között gyakoroltak edzőikkel. Az uraknál a tapasztaltabb Szemán Dávid mellett három juniorkorú versenyző indul, Laczik Dávid, Nagy Ákos Károly és Rédecsi Máté egyaránt versenyez lég- és gyorstüzelő pisztolyban is. A hölgyek magasra tették a lécet, de a két párizsi olimpikon, Major Veronika és Fábián Sára, valamint a rutinos Sike Renáta és a fiatal Jákó Miriam is képes megugrani.

Noha a következő lépcsőfok a kairói világbajnokság, értelemszerűen már olimpiai szemüveg keresztül is nézzük az eseményeket. A napokban jelentették be, hogy hazánk rendezi a 2028-as Európa-bajnokságot, amelyen nyolc kvóta talál gazdára a győri Audi Arénában. Sinka László szerint a tavalyi kontinensviadal után nagyon jó visszajelzések érkeztek a versenyzőktől, ennek is köszönhető, hogy az európai szövetség ismét bizalmat szavazott a magyar szervezőknek.

„A múltban és a jelenben elért sikerek jó alapot adnak az utánpótlásnak” – hangsúlyozta a főtitkár, hozzátéve, hogy az olimpiára az Európa- és világbajnokságokon keresztül vezet az út. Így aztán Kairó sem végállomás, ugyanakkor nagyon fontos megálló.

VILÁGBAJNOKSÁG, KAIRÓ (NOVEMBER 6–18.)

Az olimpiai számok programja

November 8.: férfi és női légpuska; férfi gyorstüzelő pisztoly, 1. rész

November 9.: vegyes páros légpuska; férfi gyorstüzelő pisztoly, 2. rész

November 10.: férfi és női légpisztoly

November 11.: férfi puska összetett; vegyes páros légpisztoly

November 12.: női puska összetett

November 13.: női sportpisztoly, pontlövészet

November 14.: női sportpisztoly, gyors szakasz

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFIAK

Puska: Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István

Pisztoly: Laczik Dávid, Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid

Target sprint: Rescsik Márk, Tunyogi Adorján

NŐK

Puska: Bajos Gitta, Dénes Eszter, Mészáros Eszter, Nagybányai-Nagy Anna

Pisztoly: Fábián Sára, Jákó Miriam, Major Veronika, Sike Renáta