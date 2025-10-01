Kamuti Jenő: Legyen globális szeniorolimpia!

„Adj hálát mindennap az Istennek, mert a tenyerén hord – ezt mondta nekem édesanyám, aki 97 éves koráig élt teljes szellemi frissességben, úgyhogy ez alapján még előre tervezek” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a szeptemberben 88. születésnapját ünneplő Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója. – „Nem olyan bonyolult a dolog, ha arra keressük a választ, hogy mi a titka a fittség megőrzésének” – avat be minket az egykori kiváló, olimpiai ezüstérmes és világbajnok tőrvívó, Kamuti doktor. „Legyen minden napra határozott terved, amit meg is akarsz valósítani. Minden este átnéztem, hogy másnap mit fogok operálni, és fejben is készültem a feladataimra. Ezt ráadásul azzal spékeltem meg, hogy felvettem egy melegítőnadrágot és kimentem futni, s amíg átgondoltam a másnapi műtéti tervet a kocogás közben, addig kitisztult az agyam. Negyvenéves koromig vívtam, addig a fizikai aktivitás nem is volt kérdés, utána viszont ezt fent kellett tartanom, hogy bírjam a műtétes orvosi szakmában.

Amolyan güzünek neveztek, mert nem voltam különösebben tehetséges, de nagyon szorgalmas ember igen, aki megtanulta összefésülni a többféle feladatát. Amit különösen fontosnak tartok, az a humor és az emberség, ez meghosszabbítja az ember életét. Az orvosi hivatástól én épp ezt kaptam: a lehetőséget, hogy dolgozhassak másokért, a humort, az udvariasságot pedig otthonról hoztam” – mondja a fair play atyjának is tekinthető sportdiplomata.

Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én szavazta meg és 45/106-os számú határozatában rögzítette, hogy október 1. legyen az Idősek világnapja, amely azóta minden évben felhívja a figyelmet az idősek társadalmi megbecsülésére és jogaik védelmére. A kezdeményezés hatására világszerte erősödött az idősbarát programok, egészségmegőrző akciók és közösségi támogatások szerepe, javítva e generáció életminőségét és társadalmi integrációját.

A fejlett országokban a népesség átlagéletkora jóval magasabb, sok helyen negyven körül jár, ennek oka a csökkenő születésszám és a megnövekedett élettartam. Ez együtt jár azzal, hogy bár a várható élettartam OECD-országokban 75–83 év körüli, a jó egészségben töltött évek száma lassabban nő. A fizikai aktivitás szintje országonként eltér: Észak- és Nyugat-Európában sportolnak legtöbben rendszeresen, míg globálisan még mindig minden harmadik ember kevesebbet mozog az ajánlottnál. A legegészségesebbnek tartott országok közé Japán, Spanyolország, Svájc és Szingapúr tartozik, Magyarországon a Sportoló Nemzet Program segíthet áttörést hozni a civilek mindennapi egészségmegőrző sportját tekintve.

Az ötletgazda: Kamuti Jenő, az egykori vívóklasszis

Kamuti doktor azonban más, ennél intenzívebb sportolói életpályát vázol fel legújabb tervét taglalva (amellyel kapcsolatban Malonyai Péter szeptember elején már írt publicisztikát a Nemzeti Sportban), ez a negyven év fölöttieknek adhatna új, a sportvilágban is inspirálónak tűnő célokat. „Amikor Thomas Bach korábbi NOB-elnök a közelmúltban Magyarországon járt, hogy átvegye a legmagasabb rangú elismeréseket, baráti beszélgetéseket is folytattunk. Mivel mindkettőnk életében a tiszteletbeli elnöki feladatok hagynak egy kis helyet most más terveknek, szóba került, amint anno Jacques Rogge tűzön-vízen át, de keresztülvitte, hogy megvalósuljon a NOB szervezésében az ifjúsági olimpia, úgy én látom már lelki szemeim előtt a ­szeniorolimpia létrejöttét, amely véleményem szerint a negyven pluszosok multisporteseménye lehetne. Nyilván sportágspecifikusan eltérőek lehetnének az életkori kategóriák, de az a nagy vágyam, hogy azoknak, akik abbahagyták a sportot, ám a műfaj iránti rajongásuk nem múlt el, adjunk új célt, és megint megmérethessék magukat a szervezett keretek között létrejövő szeniorolimpiai mozgalomban. Számos sportágban létezik ilyesmi, de ezt jó lenne összefogni, mert az idősebb generáció is megérdemli a figyelmet, a törődést és persze a fittséggel együtt járó jobb életminőséget” – foglalta össze a tervét Kamuti Jenő.

Kertész Alice 1956-os olimpiai bajnok tornász inkább nézné a szeniorokat, mint a mai utódokat… (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

Kertész Alice: Naponta egy órát bizonyosan mozgok

„Gondolom, a folyamatos mozgás lehet a titok a szerencsés genetika mellett, mert mind a mai napig ápolom a kertem, mindent én csinálok magam körül. Nem nézem a tévét, reggeltől estig mozgok, még most is tornászom, amennyire tudok” – mondja Kertész Alice olimpiai és világbajnok tornász, mesteredző és korábbi szövetségi kapitány arra a kérdésre, hogy mi lehet fittsége titka. Kertész Alice, aki novemberben tölti be a kilencvenet, így mesél a módszereiről: „Mindkét csípőmet megműtötték már, így a lábaim erősítésén külön dolgoznom kell. A láb erőssége különösen fontos minden idős embernél, mert az adja meg a támaszt, az segít, hogy ne essünk el. Van egy ötlépcsős házrész, azon naponta tízszer-tizenötször legalább föl- és lesétálok, és sokat gyalogolok a környéken, ami legalább egy-másfél kilométert jelent, de a hasizmomat is fejlesztem, mert az meg a törzs izmait tarja karban. A karomat gumikötéllel tartom erőben. Naponta egy órát bizonyosan mozgok, de nem egyszerre, hanem beosztva az időt, többször keveset. Azt tapasztaltam, hogy az idős emberek, amikor lelki nehézségeik vannak, akkor engedik el legjobban magukat fizikailag. Az egyedüllét nem segít, az elme frissen tartása is nagyon fontos. Nem szeretem a tévét, inkább internetezek, mert ami érdekel, azt nézem meg, arra keresek rá és persze legalább egy órát vagy másfelet keresztrejtvényt fejtek mindennap. Többnyire azon alszom el” – meséli nevetve Kertész Alice. „Szeniorolimpia?” – kérdez vissza Kamuti Jenő ötletére. – Nos, összességében figyelek minden tornaversenyt, és csak annyit mondhatok, hogy szörnyű. Ez a torna nem torna, ez cirkuszi mutatvány, és már annyira elhatalmasodott a gyakorlatokban az akrobatika, hogy szerintem rengeteg a sérülés is, a felemás korlát az inkább két nyújtó, a gerenda lassan olyan lesz, mint a talaj, a talaj meg rugós, dobbantós akrobatika. Szóval lehet, hogy az esztétika valóban az idősebbek tornájában jöhet vissza, de azért bevallom, nem látom, hogy idős korban a tornaversenyek hogyan lennének kivitelezhetők. A szeniortorna attól függ, hány éves kortól kezdődne, de lehet benne fantázia. Fontos lenne az is, hogy régi, jól felkészült edzőket kellene foglalkoztatni az idősek tornájának felépítésére.”