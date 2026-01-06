Nemzeti Sportrádió

Vívás: Kozma Laura a nyolcaddöntőig jutott az udinei vk-n

2026.01.06. 15:56
A magyarok közül a nyolcaddöntős Kozma Laura szerepelt a legjobban a junior női párbajtőrözők udinei világkupaversenyén.

Három magyar jutott a legjobb 32 közé,

a nyolcaddöntőbe pedig csak Kozma Laura került

a junior női párbajtőrözők udinei világkupaversenyén – számol be a hazai szövetségi portál.

Az MTK Budapest ígéretét kínai ellenfél akadályozta meg a nyolc menetelésben. A versenyen ismét vívott a korábban sérülés miatt hiányzó junior-vb-ezüstérmes Nagy Blanka, mellette Nagy Emma ért el a 32-ig.

Junior női párbajtőr egyéni világkupa, Udine, 238 induló. A csoportmérkőzéseken: Kozma Laura 5/1, Gachályi Gréta 5/1, Szilárd Anna 5/1, Nagy Blanka 4/2, Szentes Dalma 4/2, Rózsás Júlia 4/2, Lehoczky Csenge 4/2, Lengyel Nóra 4/2, Nagy Emma 4/2, Terhes Hanna 3/3, Nébald Franciska 2/4, Rónaszéki Izabella 2/4 (valamennyien továbbjutottak).
A legjobb 128 közé jutásért: Nébald-Kodzeba (lengyel) 15:10, Szentes-Dias (brazil) 15:12, Lehoczky-Csesmegyijeva (bolgár) 15:8, Terhes-Berger (norvég) 15:7, Lengyel-Pessarossi (francia) 15:9, Rónaszéki-Izmaylova (norvég) 15:8, Nagy E.-Dossa (francia) 15:10.
A legjobb 64 közé jutásért: Szentes-Gildernes (norvég) 15:14, Terhes-Ven (kínai) 15:13, Rózsás-Fricke (német) 15:12, Gachályi-Dragan (román) 15:13, Nagy B.-Trynova (észt) 15:10, Rónaszéki-Rembi (francia) 12:10, Kozma-Ramuz (svájci) 15:9, Nagy E.-Coufalova (cseh) 15:10, Lengyel-Machulsky (amerikai) 4:15, Szilárd-Zalizna (lengyel) 12:15, Lehoczky-Khalil (egyiptomi) 11:15, Nébald-Clain (francia) 6:15.
A legjobb 32 közé jutásért: Kozma-Fatula (ukrán) 15:12, Nagy E.-Hommik (svéd) 15:10, Nagy B.-Roman (francia) 15:13, Szentes-Conrad (ukrán) 5:15, Terhes-Aytekin (német) 12:15, Rózsás-Dmitrjuk (ukrán) 2:15, Gachályi-Misiak (lengyel) 14:15, Rónaszéki-Eriksson (svéd) 10:15.
A legjobb 16 közé jutásért: Kozma-Bilous-Gridzsak (ukrán) 15:12, Nagy B.-Machulsky (amerikai) 14:15, Nagy E.-Lee (amerikai) 10:15. 
Nyolcaddöntő: Kozma-Zang (kínai) 12:15.
Végeredmény: 1. Regina Lee (amerikai), 2. Li Hszinjao (kínai), 3. Liang Hszinji (kínai) és Natalya Cafasso (amerikai), …14. Kozma Laura, …26. Nagy Blanka, …28. Nagy Emma, …37. Gachályi Gréta, …44. Rózsás Júlia, …52. Szentes Dalma, …57. Terhes Hanna, …62. Rónaszéki Izabella, …77. Szilárd Anna, …101. Lehoczky Csenge, …103. Lengyel Nóra, …125. Nébald Franciska. 

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)

 

