Megvannak a Nemzeti Vágta döntőjén induló ló-lovas párosok

2025.08.27. 09:52
(Fotó: Facebook, Nemzeti Vágta)
elővágta Nemzeti Vágta lovaglás
A vasárnap lezajlott utolsó előfutammal teljessé vált az októberi Nemzeti Vágta döntőjén induló ló-lovas párosok névsora. Az idei évben 7 magyarországi és 4 határon túli településen tartották a kvalifikációs futamokat – olvasható az esemény sajtóközleményében.

A Nemzeti Vágta 18. évadának első előfutamát a Vajdaságban tartották május 24-én, másnap pedig a Sárköz Vágtára került sor. Júniusban rendezték meg a Vácdukai, a Székely és az Iváni Vágtát. A múlt hónapban szervezték a Felvidéki és a Szemenyei Vágtát, augusztusban pedig a Borsodi, a Muravidéki, a Festetics Vágtát, múlt vasárnap pedig az első Vasadi Vágtát. Érdekesség, hogy Vasadon, a Nemzeti Vágta történelmében először, mindhárom korcsoportban ugyanazon település, méghozzá a házigazda Vasad versenyzője győzött. A Vágta másik rekorder települése Gyenesdiás, ahol idén már 16. alkalommal rendezték meg a Festetics Vágtát.

A döntőre minden évben az előfutamokon lehet az indulás jogát kivívni. A települések lovasai 3 kategóriában nevezhetnek: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán, a 18. életévüket betöltött lovasok pedig a felnőttek korcsoportjában versenyezhetnek. A legfiatalabb korosztályból 16 huszárgyerek, a kishuszárok közül 28, a felnőttek közül pedig 60 lovas biztosította be részvételét a Nemzeti Vágta október 3-5. között rendezendő szilvásváradi döntőjére.

Az idei elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett a három kategóriában. A 11 rendezvényt több mint tízezer fő kísérte figyelemmel a helyszínen.

Az elővágtákon számos lovas kiegészítő program is vonzotta a közönséget, például gyermekügyességi lovasverseny, lovasszínház, kocsitoló verseny, puszta ötös bemutató, díjugratás és különféle zenei programok.

 

 

