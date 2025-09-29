Nemzeti Sportrádió

Távozott a nemzetközi Sportdöntőbíróság elnöke

2025.09.29. 18:48
John Coates (Fotó: Getty Images)
Címkék
CAS Sportdöntőbíróság John Coates
Az ausztrál John Coates hétfőn azonnali hatállyal lemondott a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elnöki posztjáról.

A svájci székhelyű CAS közleménye szerint a 75 éves jogász azért távozik posztjáról, mert daganatos betegséggel küzd, az elmúlt fél évben rendszeresen kemoterápiás kezelést kapott, és jelenlegi egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy sokat utazzon. Coates 1994 óta volt tagja a CAS-nak, amelyet 2010 óta irányított, 2015-ben, 2019-ben és 2023-ban is ellenszavazat nélkül választották újra. 

Korábban az Ausztrál Olimpiai Bizottság elnöke, a 2000-es sydneyi ötkarikás játékok szervezőbizottságának alelnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alelnöke, illetve a végrehajtó bizottság tagja is volt, jelenleg pedig a 2032-es Brisbane-i olimpiai szervezőbizottságának tagja.

A testületet ideiglenesen Michael Lenard alelnök irányítja, aki az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottságának alelnöke és végrehajtó bizottságának, valamint igazgatótanácsának tagja.

A következő tisztújítás 2027 májusában esedékes.

 

