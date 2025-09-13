Nemzeti Sportrádió

Atlétikai vb: a CAS felfüggesztette a női 1500 méter budapesti ezüstérmesét

2025.09.13. 12:09
Weteji Budapesten 2. lett 1500-on (Fotó: AFP)
Nem állhat rajthoz a tokiói atlétikai világbajnokságon a női 1500 méteres síkfutás tavalyelőtti, budapesti vb-ezüstérmese, az etióp Diribe Welteji, miután pénteken, alig egy nappal a versenyszáma előtt a CAS felfüggesztette.

 

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) úgynevezett ideiglenes intézkedéssel akadályozta meg, hogy az egy otthoni, versenyen kívüli doppingteszt megtagadásával vádolt Welteji indulhasson.

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint az afrikai atléta, aki a helyszínen várt a rajtengedélyre, azután lett „nemkívánatos személy” a japán fővárosban, hogy a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) fellebbezett az Etiópiában kiadott felmentő ítélet ellen, a CAS pedig elfogadta a WA kérelmét.

A női 1500 méteres előfutamokra benevezett etióp sportoló dobogóra esélyesként érkezett Tokióba – írta a portál Weltejiről, aki vb-ezüstérmet szerzett 2023-ban Budapesten, második lett az idei fedett pályás világbajnokságon, a 2024-es párizsi olimpián pedig negyedikként végzett.


 

 

