Curling: legalább egy erős csapatot le kell győzniük a mieinknek az olimpiai előselejtezőben

„Papíron négy erős csapat lesz, a német, a cseh, a litván és a magyar. A biztos továbbjutáshoz közülük is legalább egyet meg kell vernünk, miközben Mexikó, Tajvan és Ausztrália ellen mindenképpen nyernünk kell” – mondta szerdán a Vasas SC honlapján Nagy Gyöngyi, aki Jakab Zoltánnal együtt irányítja a csapatot.

A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – csapata képviseli Magyarországot. Célja, hogy az első három közé kerülve biztosítsa helyét a decemberi kanadai selejtezőn, amely az utolsó lehetőség lesz az ötkarikás indulás kiharcolására.