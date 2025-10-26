Nemzeti Sportrádió

Biztató játékkal kezdte Tekauer Gréta a World Darts Festivalt

2025.10.26. 11:43
Tekauer Gréta (Fotó: Török Attila)
Csütörtökön rajtolt Budapesten a Remíz Sport- és Rendezvényteremben és a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban zajló WDF World Darts Festival, amely a Nemzetközi Dartsszövetség utolsó versenysorozata a lakeside-i világbajnokság előtt. A versenysorozat keretei között a kvalifikációba nem számító, páros és tri-team versenyek mellett egy arany és két ezüst ranglistaversenyt rendeznek, valamint a világon a legtöbb dartsost megmozgató, platina minősítésű WDF World Masterst is. Tavaly a magyarok között a legjobban a férfiaknál Jehirszki György szerepelt, aki a 9. helyen végzett, a nőknél pedig Tekauer Gréta épp csak lemaradt az elődöntőről, az 5. helyen zárt.

„Nagyon vártam ezt az eseményt, hihetetlen belegondolni, hogy a tavalyi World Masters óta már el is telt egy év. Jó, hogy ismét itt lehet Budapesten ez a viadal, így alacsonyabbak a költségek és nem kell annyit utazni sem, ami fárasztó lehet. Annak pedig különösen örülök, hogy ismét találkozhatok a nemzetközi közösséggel, a barátaimmal, mert idén keveset tudtam igazán erős mezőnyben játszani külföldön” – idézte Tekauert a Magyar Dartsszövetség sajtóközleménye.

Hozzátette: ugyanúgy áll a világbajnoki pontversenyben, mint tavaly, vagyis ezen a versenyhéten derül ki, ott lehet-e ismét az ikonikus lakeside-i színpadon.

„Bizakodó vagyok, de alapvetően nem ezzel foglalkozom most, versenyről versenyre szeretnék haladni, hiszen sok viadal van a World Darts Festivalon, erős hét jön. Próbálom majd mindig ledarálni az ellenfeleimet, aztán meglátjuk, hova jutok. Úgy állok hozzá, hogy bármilyen eredményt érek el, tükrözi majd, mennyire érdemlem meg azt, ahol most tartok. Mindent megteszek, hogy jól sikerüljön a versenysorozat, nagyon vártam, hogy itt lehessek” – fogalmazott az Érd-El SE 22 éves játékosa, aki a 32 között búcsúzott a szombati arany minősítésű viadalon, ahol a rutinos Paula Jacklin múlta felül.

Tekauernek ez volt az első versenye a budapesti eseményen, s a játék képe alapján jó formában várja a folytatást.

A World Darts Festivalon 47 országból több mint 1300 játékos vesz részt, és közel száz magyar méreti meg magát. Az eseménysorozat jövő héten vasárnap, a világbajnoki selejtezőtornával zárul, amelyen négy férfi és négy ifjúsági fiú, illetve két női és két ifjúsági lány kvóta talál még gazdára.

 

