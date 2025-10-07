Anderson nyerte meg a világbajnokok csatáját a darts World Grand Prix nyitó estéjén

A december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokságot megelőző két hónapban négy nagy őszi pontszerző versenyt rendeznek, a dortmundi Európa-bajnokság, a wolverhamptoni Grand Slam of Darts és a mineheadi Players Championship Finals előtt a World Grand Prix-val kezdődik a nagy menetelés Leicesterben.

A világranglista legjobb 16 helyezettje és a Pro Tour ranglistán őket kiemelve a legjobb 16 résztvételével alakult ki a 32 fős mezőny. A hétfőtől vasárnapig tartó egyenes kieséses viadalon a mérkőzéseket a vb-hez hasonlóan szettekre játsszák, és egyedülálló módon nem csak kiszállni kell dupla mezőkön, hanem a legeket elkezdeni is. Ez a verseny sajátossága, emiatt sokszor a beszállózáskor is nulla egy-egy eldobott nyíl értéke, ezért a szokottnál jóval alacsonyabbak a körátlagok, a kilencvennél magasabb érték is bravúrosnak számít.

A torna hétfő esti nyitó mérkőzése jó példa volt erre, Rob Cross és Wessel Nijman végsőkig kiélezett összecsapásán mindhárom szett 3–2 lett, s a végén a hollandnak is volt meccsnyila, de elhibázta a bullt, és 2018 világbajnoka jutott tovább – 81.43-as átlaggal. Krzysztof Ratajski viszont csak egy leget engedett Martin Schindlernek, a beszállózás is remekül ment a lengyelnek, csaknem 96-os átlaggal tudta le az első fordulót.

Cameron Menzies is 2:0-ra győzött, Chris Dobey elleni sikere az első győzelme volt a World Grand Prix-n. A Pro Tour-ranglistáról érkezők győzelmeinek sorát Joe Cullen folytatta James Wade ellen, majd két angol után két holland állt címlapra. Jermaine Wattimena remekül kezdett Danny Noppert ellen, az első négy leget megnyerte, majd miután Noppert 1:1-re egyenlített, a harmadik szettben is 2–0-ra elhúzott. Csakhogy Noppert fel tudott állni, s megfordította a döntő játszmát.

A nap csúcsrangadóján Luke Humphries Nathan Aspinall-lal találkozott, és bár utóbbi dobnott egy 170-es kiszállót az első szettben, a játszma 3–2-vel Humphriesé lett. A világelső a folytatásban már nem engedett leget ellenfelének, s végül simán továbbjutott. Utánuk két világbajnok legenda következett, Gary Anderson és Raymond van Barneveld izgalmasabb mérkőzést vívott egymással. A döntő szett döntő legjében Anderson volt a pontosabb, 180-as kört is dobott, és ki is használta lépéselőnyét, legyőzte a hollandot.

A nyitó este záró meccsén a Hungarian Darts Trophyt bő két hete megnyerő német Niko Springer és az egy héttel később a svájci European Tour-állomáson győző angol Stephen Bunting találkozott. A beszállóknál a német volt a pontosabb, de a legek végén Bunting dobta jobban a duplákat, és végül az angol a torna eddigi legjobb teljesítményével, 97-es átlagot produkálva 2:0-ra megnyerte a mérkőzést.

Kedden az alsó ág nyolc első fordulós mérkőzését játsszák a leicesteri Mattioli Arenában.

A második forduló meccseit szerdán és csütörtökön már három nyert szettig játsszák, akárcsak a pénteki negyeddöntős összecsapásokat. A szombati elődöntőben öt, a vasárnapi döntőben hat szettet kell nyerni a győzelemhez, a torna győztese 120 ezer fontot kap a 600 ezres összdíjazásból.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

1. FORDULÓ

Rob Cross (angol, 9. kiemelt, 81.43)–Wessel Nijman (holland, 84.60) 2:1

Martin Schindler (német, 16., 94.71)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 95.94) 0:2

Chris Dobey (angol, 8., 74.45)–Cameron Menzies (skót, 84.24) 0:2

James Wade (angol, 5., 84.62)–Joe Cullen (angol, 85.26) 0:2

Danny Noppert (holland, 13., 85.94)–Jermaine Wattimena (holland, 81.97) 2:1

Luke Humphries (angol, 1., 87.64)–Nathan Aspinall (angol, 80.83) 2:0

Gary Anderson (skót, 12., 90.06)–Raymond van Barneveld (holland, 86.22) 2:1

Stephen Bunting (angol, 4., 97.02)–Niko Springer (német, 91.22) 2:0

A keddi program (19.00, Tv: Sport1)

Damon Heta (ausztrál, 11.)–Luke Woodhouse (angol)

Ross Smith (angol, 14.)–Daryl Gurney (északír)

Jonny Clayton (walesi, 6.)–Andrew Gilding (angol)

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol)

Luke Littler (angol, 2.)–Gian van Veen (holland)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Peter Wright (skót, 15.)–Mike De Decker (belga)

Josh Rock (északír, 10.)–Ryan Joyce (angol)

