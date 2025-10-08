A történelmi körátlag sem volt elég Luke Littler ellen

A Grand Prix különleges szabálya, hogy beszállók is duplára mennek, vagyis a játékos csak azután kezdheti el fogyasztani az 501 pontot, hogy dobott egy duplát. Emiatt a körátlagok is rendre alacsonyabbak, mint egy hagyományos tornán. Éppen ezért volt egészen fanasztikus Luke Littler és Gian van Veen meccse. Van Veen 106.47-es átlagot produkált, ami a Grand Prix történetének legmagasabb száma, de így is kikapott… Littler ugyan valamivel elmaradt ettől (105.58), kevesebb 180-a dobott (egyet az angol, négyet a holland), és a kiszállóátlaga is elmaradt van Veenétől, mégis a világbajnoki címvédő nyert 2:0-ra. Jobban dobta a tömeget, és amikor ki kellett szállnia, a duplákat is jól értékesítette.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

1. FORDULÓ

Damon Heta (ausztrál, 11., 84.98)–Luke Woodhouse (angol, 80.98) 1:2

Ross Smith (angol, 14., 78.36)–Daryl Gurney (északír, 84.86) 0:2

Jonny Clayton (walesi, 6., 88.37)–Andrew Gilding (angol, 86.49) 2:0

Gerwyn Price (walesi, 7., 89.31)–Ryan Searle (angol, 88.34) 2:1

Luke Littler (angol, 2., 105.58)–Gian van Veen (holland, 106.47) 2:0

Michael van Gerwen (holland, 3., 88.67)–Dirk van Duijvenbode (holland, 87.21) 0:2

Peter Wright (skót, 15., 80.22)–Mike De Decker (belga, 91.41) 1:2

Josh Rock (északír, 10., 85.21)–Ryan Joyce (angol, 84.69) 2:1

Hétfőn játszották

Rob Cross (angol, 9. kiemelt, 81.43)–Wessel Nijman (holland, 84.60) 2:1

Martin Schindler (német, 16., 94.71)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 95.94) 0:2

Chris Dobey (angol, 8., 74.45)–Cameron Menzies (skót, 84.24) 0:2

James Wade (angol, 5., 84.62)–Joe Cullen (angol, 85.26) 0:2

Danny Noppert (holland, 13., 85.94)–Jermaine Wattimena (holland, 81.97) 2:1

Luke Humphries (angol, 1., 87.64)–Nathan Aspinall (angol, 80.83) 2:0

Gary Anderson (skót, 12., 90.06)–Raymond van Barneveld (holland, 86.22) 2:1

Stephen Bunting (angol, 4., 97.02)–Niko Springer (német, 91.22) 2:0

