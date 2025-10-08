Nemzeti Sportrádió

A történelmi körátlag sem volt elég Luke Littler ellen

2025.10.08. 00:11
Fotó: PDC
Luke Littler is bejutott a második fordulóba a darts World Grand Prix-n Leicesterben, miután fantasztikus meccsen legyőzte Gian van Veent. Kiesett Michael van Gerwen és Peter Wright is, de Gerwyn Price és Jonny Clayton folytathatja.

 

A Grand Prix különleges szabálya, hogy beszállók is duplára mennek, vagyis a játékos csak azután kezdheti el fogyasztani az 501 pontot, hogy dobott egy duplát. Emiatt a körátlagok is rendre alacsonyabbak, mint egy hagyományos tornán. Éppen ezért volt egészen fanasztikus Luke Littler és Gian van Veen meccse. Van Veen 106.47-es átlagot produkált, ami a Grand Prix történetének legmagasabb száma, de így is kikapott… Littler ugyan valamivel elmaradt ettől (105.58), kevesebb 180-a dobott (egyet az angol, négyet a holland), és a kiszállóátlaga is elmaradt van Veenétől, mégis a világbajnoki címvédő nyert 2:0-ra. Jobban dobta a tömeget, és amikor ki kellett szállnia, a duplákat is jól értékesítette.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
1. FORDULÓ
Damon Heta (ausztrál, 11., 84.98)–Luke Woodhouse (angol, 80.98) 1:2
Ross Smith (angol, 14., 78.36)–Daryl Gurney (északír, 84.86) 0:2
Jonny Clayton (walesi, 6., 88.37)–Andrew Gilding (angol, 86.49) 2:0
Gerwyn Price (walesi, 7., 89.31)–Ryan Searle (angol, 88.34) 2:1
Luke Littler (angol, 2., 105.58)–Gian van Veen (holland, 106.47) 2:0
Michael van Gerwen (holland, 3., 88.67)–Dirk van Duijvenbode (holland, 87.21) 0:2
Peter Wright (skót, 15., 80.22)–Mike De Decker (belga, 91.41) 1:2
Josh Rock (északír, 10., 85.21)–Ryan Joyce (angol, 84.69) 2:1

Hétfőn játszották
Rob Cross (angol, 9. kiemelt, 81.43)–Wessel Nijman (holland, 84.60) 2:1
Martin Schindler (német, 16., 94.71)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 95.94) 0:2
Chris Dobey (angol, 8., 74.45)–Cameron Menzies (skót, 84.24) 0:2
James Wade (angol, 5., 84.62)–Joe Cullen (angol, 85.26) 0:2
Danny Noppert (holland, 13., 85.94)–Jermaine Wattimena (holland, 81.97) 2:1
Luke Humphries (angol, 1., 87.64)–Nathan Aspinall (angol, 80.83) 2:0
Gary Anderson (skót, 12., 90.06)–Raymond van Barneveld (holland, 86.22) 2:1
Stephen Bunting (angol, 4., 97.02)–Niko Springer (német, 91.22) 2:0

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT
Luke Humphries (angol, 1. kiemelt)–Nathan Aspinall (angol) 2:0
Martin Schindler (német, 16.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 0:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cameron Menzies (skót) 0:2
Rob Cross (angol, 9.)–Wessel Nijman (holland) 2:1

Stephen Bunting (angol, 4.)–Niko Springer (német) 2:0
Danny Noppert (holland, 13.)–Jermaine Wattimena (holland) 2:1
James Wade (angol, 5.)–Joe Cullen (angol) 0:2
Gary Anderson (skót, 12.)–Raymond van Barneveld (holland) 2:1

Luke Littler (angol, 2.)–Gian van Veen (holland) 2:0
Peter Wright (skót, 15.)–Mike De Decker (belga) 1:2
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Ryan Searle (angol) 2:1
Josh Rock (északír, 10.)–Ryan Joyce (angol) 2:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 0:2
Ross Smith (angol, 14.)–Daryl Gurney (északír) 0:2
Jonny Clayton (walesi, 6.)–Andrew Gilding (angol) 2:0
Damon Heta (ausztrál, 11.)–Luke Woodhouse (angol) 1:2

 

Ezek is érdekelhetik