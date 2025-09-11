Nemzeti Sportrádió

Szatmári András: Küzdök tovább magamért, az edzőmért, a helyemért a csapatban

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 09:36
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
vívás kard Szatmári András
Nem tagadja, nagyon megviselte, hogy nem indulhatott a világbajnokság csapatversenyében, továbbra is úgy gondolja, helye lett volna a négyesben, de feladni nem jutott eszébe, helyette inkább a küzdelmet választotta – akár a Los Angeles-i olimpiáig is.


– Az év legfontosabb napja közeledik?      
– Bizony! Szombaton esküvő, utána nászút – válaszolta Szatmári András, a júniusi genovai Európa-bajnokságon aranyérmes férfi kardcsapat tagja.

– S azután?
– Október elején elkezdem az edzéseket. Eddig sem ültem tétlenül, mozogtam már, októbertől hivatalosan is visszatérek: előbb a gyógytornával és az erőnléti edzésekkel, hogy a testem is kellőképpen felkészüljön a szezonra, de természetesen a vívás is részét képezi a mindennapjaimnak néhány hét múlva.

– Jó ezt hallani, mert az igazat megvallva, amikor Tbilisziben kiesett a második körben a világbajnokságon, ahol csak egyéniben kapott szerepet, úgy éreztem, még a „hagyom az egészet a francba” gondolat is átsuhant a fején…
– Ott nem voltam kellően higgadt a kiesésemet követően, ez igaz, sok minden eszembe jutott, de az talán mégsem, hogy befejezem. Az előző szezonban történt több minden, amivel nem értettem teljesen egyet – hazaérve, kicsit lehiggadva, hideg fejjel s a hozzám közelállókkal is megbeszélve könnyebb volt végiggondolnom a helyzetemet. Sok minden bántott, de azért a folytatást nem akadályozhatja ez sem.

– A vezetőedzővel, a kapitánnyal is megosztotta a gondolatait? Csak hogy emlékeztessünk mindenkit: az Eb-n ön, a vébén Gémesi Csanád volt tagja a csapatnak, míg az egyéni indulást nézve éppen fordított volt a felállás a két versenyen.
– Amikor megszületett a döntés az Európa- és a világbajnoki csapatról, elmondtam a véleményemet Nemcsik Zsoltnak – elég őszintén. Majd beleálltam a munkába, ahogy azt kérték és ahogy kellett, de nem éltem meg jól a történteket, utólag pedig azt mondom, az lett volna extra, ha én a világbajnokságon hosszabban menetelek.

– Belül emésztette magát?
– Hiába gondoltam, hogy erős vagyok, hogy végig tudom csinálni így is – a felkészülést és a versenyeket is, már látom, nem volt reális elvárás például az, hogy jól szerepeljek Tbilisziben. A genovai Európa-bajnokságon azért tudtam jól vívni, mert a csapatversenyen ott voltak mellettem a társak, s az más, a világbajnokságon viszont egyedül voltam.

– A csapat Tbilisziben elveszítette a döntőt az olaszok ellen – nézte a versenyt?
– Drukkoltam nagyon a fiúknak, annak ellenére, hogy dolgozott bennem a megbántottság érzése. Sajnáltam, hogy nem tudok ott lenni a világbajnokság csapatversenyén, szerintem nem lóg­tam ki annyira a válogatottból, hogy ne én legyek a négyesben, ezt is elmondtam a vezetőedzőnek és a kapitánynak is.

– Mikor zárta le, egyáltalán lezárta a történteket, vagy cipeli tovább a sérelmeket?
– Sokáig hordoztam magamban: heteken keresztül az járt a fejemben, hogy nem voltam részese egy éremszerzésnek, pörgettem a kérdéseket magamban, vajon miért nem voltam benne a csapatban, miért történt ez. Magamat is hibáztattam, vajon mit nem tettem jól, hol hibáztam, miért estem ki ilyen hamar a vébén, a szezon közben miért hoztam rossz döntéseket? De aztán ahogy teltek a napok, lassan feldolgoztam a történteket, és már nem is akarok foglalkozni velük.

– Egy kicsit a dac is viszi előre?
– Az már nem. Magamnak és az edzőmnek szeretnék bizonyítani, de ez sem jó meghatározás, mert már többször bizonyítottam a pályafutásom során – tizennyolc érmem van a világversenyekről, nem hiszem, hogy magyarázkodnom kellene…

– Akkor kérdezem másként: mit kell ahhoz tennie, hogy még egyszer ne forduljon elő ugyanez, hogy biztosan tagja legyen a magyar válogatottnak a világversenyeken?
– Eredmény kell.

– Azért ennél kicsit bővebben beszéljen, mert amellett, hogy sikeresnek lenni a legnehezebb, túl egyszerű válasz ez a két szó.
– Mentálisan kell tovább erősödnöm. Fizikailag szerintem az előző hónapokban sem volt gond, továbbra is állítom, hogy a felkészülés során nem dolgoztam kevesebbet senkinél sem – még akkor sem, ha mellette gyógytornára is járnom kellett. Az alázatom is megmaradt és meglesz a jövőben is, de a mentális részt erősítenem kell.

– De hát évek óta beszélgetünk erről… Pontosan tudja és látja, hol mennek el a versenyek, hol kellene másként viselkednie – tévednék?
– Nem, de emberből vagyok. Vannak érzelmeim. Ha nem zökkentene ki soha semmi, sem a tusok, sem a bírói döntések, sem egyéb tényezők, az már nem én lennék. Van, aki ezeket teljesen ki tudja zárni, én nem, vagy legalábbis elég nehezen. De azt hiszem, a hétköznapi életben sokkal jobb, hogy ilyen vagyok, hogy nem gépként működöm, hogy vannak érzelmeim. Tudom, hogy más kell a versenyeken, de annyira nem akarok megváltozni, hogy mint egy gépbe az egyik oldalán betáplálják, hogy eddzél, vívjál, a másikon meg kijön az, hogy nyertél. Szeretek vívni, ha nem így lenne, már rég abbahagytam volna. Úgyhogy küzdök tovább: magamért, az edzőmért, a helyemért a csapatban.

– Mondjuk Los Angelesig? Célkeresztben van az olimpia?
– Messze van még az olimpia, inkább azt mondanám, megpróbálom megcélozni. Én sem leszek fiatalabb, és bármi megtörténhet – velem, a kardvívásban, a csapat háza táján, de ennél fontosabb, hogy nem tettem még le az álmomról.

– Ez meg az olimpiai aranyérem. Ez a kijelentése reményt keltő, vagyis: látjuk még úgy vívni Szatmári Andrást, mint mondjuk Párizs előtt a budapesti világkupaversenyen, amelyen győzött?
– Azon leszek, hogy így legyen. Azért az még nem volt olyan rég, viszont az is egyértelmű, hogy tulajdonképpen annak iszom a levét még mindig, hogy ott eltört a bokám. Annak a következménye, hogy kikerültem a kiemeltek közül a világranglistán, meg persze annak, hogy Párizs után előbb nem indultam a világkupa-viadalokon, majd nem úgy sikerült visszaszállnom a versenyzésbe, ahogyan szerettem volna. Sajnos a testem már nem úgy működik, mint korábban: próbáltam eltitkolni a sérüléseimet, nem beszéltem arról, hogy nincs már mindenütt porc, ahol kellene, hogy legyen, mert nem akartam gyengének tűnni. Nem is vagyok az, minden egyes edzés egyben hatalmas küzdelem.

– Az előbb a reményről beszéltem, de most elbizonytalanított: van ereje a folytatáshoz?
– Ez a kérdés – voltaképpen nem is az erő, mert abból van bőven, hanem ahogy mondtam, a mentális rész. Mert amikor fájdalmat érzek, akkor sem túlélnem kell egy versenyt, hanem eredményt kell elérnem. Igen, könnyebb lenne feladni, de tényleg szeretek vívni, úgyhogy megyek tovább.

 

 

vívás kard Szatmári András
Legfrissebb hírek

Rossi: Három pontot kiengedtünk a kezünkből; Szatmári András: Küzdök a helyemért a csapatban

E-újság
12 órája

Két magyar érem született a kerekesszékes vívó-világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.09.07. 19:54

„Minden éremnél többet ér a család!” – Bóbis Ildikó 80 éves

Képes Sport
2025.09.05. 10:30

Nébald György bekerült a vívó Hírességek Csarnokába

Egyéb egyéni
2025.09.04. 15:13

Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

Egyéb egyéni
2025.08.20. 09:43

Szirmai Benedek: Aki hátradől, ki is száll a harcból!

Egyéb egyéni
2025.08.18. 09:48

Vívás: „Sokáig féltem, hogy juniorkoromra eltűnök” – Spiesz Anna

Utánpótlássport
2025.08.10. 19:32

Los Angeles-i álmok – Kovács Erika publicisztikája

Egyéb egyéni
2025.08.04. 00:05
Ezek is érdekelhetik