Sportoló Nemzet: családi nappal egybekötött program várja az érdeklődőket Sukorón

2025.09.23. 16:38
null
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI
Vasárnap családi nappal egybekötve Sukorón tartják a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által életre hívott Sportoló Nemzet országjárás következő állomását.

Tiszafüred, Cegléd, Kaposvár, Balatonfüred és Paks után a programnak most a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia ad otthont, ahol 10 és 16 óra között a látogatók többféle sportágat is kipróbálhatnak – tájékoztatta a sportállamtitkárság kedden az MTI-t.

„A Sportoló Nemzet Program legfontosabb küldetése, hogy minden sportszerető honfitársunk számára elérhetővé váljon a rendszeres és szervezett keretek közötti sportolás, az országjáró rendezvényünk során is ezt a célt tartjuk szem előtt. A 2024-ben megnyílt Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia amellett, hogy nemzetközi szinten is versenyképes sportközpontként segíti az élsportolók felkészülését és tehetséggondozását, rekreációs és sportolási lehetőségeket is kínál a lakosságnak. A hétvégi rendezvényen reméljük, hogy minél több Sportoló Nemzet klubtagunk velünk tart, és személyesen tapasztalja meg, hogy milyen sportos élményeket tud nyújtani ez a csodálatos létesítmény” – mondta el a családi napról Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

Az uszoda mellett a vízi sportok kedvelői többek között sárkányhajózásban, kajakozásban, kenuzásban és SUP-ozásban vehetnek részt, míg a szárazföldön a strandröplabda, a kosárlabda, a labdarúgás, a tenisz, a vívás, a tollaslabda és atlétikai sprintlehetőségek várják az érdeklődőket. A sportági bemutatók és versenyek mellett kísérőprogramokat is kínálnak a szervezők: testösszetétel-mérés, pingpong, kosár amőba, rendhagyó testnevelésóra, valamint reflexfeladatok és ügyességi játékok is szerepelnek a kínálatban.

Több hazai élsportolóval is találkozhatnak a résztvevők, akikkel közös fotózásra is lehetőség nyílik. A pontgyűjtő játékban a különböző állomások kipróbálásáért pecséteket szerezhetnek a látogatók, amelyeket ajándékra válthatnak be.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

 

