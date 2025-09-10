Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Fábián Sára hosszabbított Csepelen – hivatalos

2025.09.10. 10:14
Fábián Sára marad a csepeliek kötelékében (Fotó: Csepel SC)
A Csepel TC sportlövő-szakosztálya nem várta meg a jövőre lejáró szerződés végét, kedden új szerződést írt alá a háromszoros Európa-bajnok, 2024-es párizsi olimpikon sportlövővel, Fábián Sárával.

A szakosztály tájékoztatása szerint Fábián Sára a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok végéig a piros-kék klub kötelékében marad.

Az ünnepélyes ceremóniára a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) VIP-termében került sor, ahol Süle László, a Csepel SC Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket, és Németh Szilárd KIMBA-alapítóval együtt gratulált a franciaországi Chateauroux-ban júliusban rendezett sportlövő Európa-bajnokságon egyéniben aranyérmet, csapatban bronzérmet szerző sportolónak, illetve edzőjének, Deme Zoltánnak.
 

 

