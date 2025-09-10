Sportlövészet: Fábián Sára hosszabbított Csepelen – hivatalos

A szakosztály tájékoztatása szerint Fábián Sára a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok végéig a piros-kék klub kötelékében marad.

Az ünnepélyes ceremóniára a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) VIP-termében került sor, ahol Süle László, a Csepel SC Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket, és Németh Szilárd KIMBA-alapítóval együtt gratulált a franciaországi Chateauroux-ban júliusban rendezett sportlövő Európa-bajnokságon egyéniben aranyérmet, csapatban bronzérmet szerző sportolónak, illetve edzőjének, Deme Zoltánnak.

