Jákó Csaba: Tehetségek mindenhol vannak, csak fel kell ismerni őket

A korábbi válogatott sportlövő, Jákó Csaba 2010-ben egyfajta családi vállalkozásként (édesapja, dr. Jákó Gyula és felesége, a jelenlegi kulbelnök dr. Szakonyi Gerda szakedző segítségével) alapította meg a Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesületet a Szeged melletti kistelepülésen, Zsombón, ahol a klub kezdeményezésére – helyi összefogásnak is köszönhetően – otthonos lőtér is létesült. Jákó az évek során a helyi, valamint a környékbeli, lövészet iránt érdeklődő fiatalokból remek és sikeres közösséget épített. A sportágra nem jellemzően több szakágban (puska, pisztoly, parasportlövészet, számszeríjászat, target sprint) is ért el sikereket edzőként. Az első kiemelkedő nemzetközi eredményre 2015-ig kellett várni. Akkor csapatban légpisztollyal Nagy Vivien junior Eb-ezüstéremnek örülhetett. Majd 2017-ben ugyanő szintén csapatban lett junior-világbajnok és junior Eb-t nyert a puskás Kovács Csaba. Két évvel később lánya, Jákó Miriam tagja volt a Budapesten Eb-győztes ifjúsági légpisztolyos válogatottnak, és ebben az esztendőben döntötte meg az akkor csupán 12 éves Csendes Dávid Péni István országos serdülőcsúcsát légpuskában.

Mindent egybevetve a Jákó Csaba vezette műhely mára 37 nemzetközi (vb, Eb, világkupa) éremmel büszkélkedhet a számos országos bajnoki medália mellett.

Az évek alatt legsikeresebb pisztolyos tanítványa a lánya, Miriam lett. A 21 esztendős kitűnőség 2022-ben Hamarban légpisztollyal egyéni junior Európa-bajnok lett, Wroclawban 25 m-en szintén junior Eb-aranyérmet szerzett, Kairóban pedig 25 m-en egyéni junior-vb-bronz került a nyakába. Egy évvel később a 25 méteres sportpisztolyos versenyszámban Rióban katonai világbajnokságot nyert, a tallinni felnőtt Eb-n a bronzérmes csapat tagja volt és ugyanúgy csapatban állhatott a csangvoni junior-vb dobogójának harmadik fokára is. 2024-ben a győri felnőtt Eb-n légpisztollyal ötödikként végzett, kevéssel lemaradva az olimpiai kvótáról, míg Major Veronikával és Fábián Sárával a hagyományos csapatversenyben aranyérmes lett. Aztán 2024 második felében a limai junior-vb-n az 50 méteres pisztolyos versenyszámban 546 körös korosztályos világcsúccsal nyert aranyérmert. A klub másik büszkesége a kerekesszékes puskás sportlövő, Rescsik Csaba, aki 2022 júniusában, 17 évesen szerezte meg Magyarország első kvótáját a párizsi paralimpiára. A para Eb-n ezüst- és bronzérmeket is kiérdemlő Rescsik – aki több versenyszámban junior-világrekorder – Párizsban ötödik és hetedik helyet is szerzett.

„Zsombón olyan családcentrikus játszóházat szerettünk volna létrehozni, amelyben lehet lőni is, és amelyben jókedvűen eltöltheti szabadidejét az edzés végét váró szülő, nagyszülő, testvér vagy barát is – mondta a tréner. – Számomra nagyon fontos, hogy valaki jól érezze magát abban, amit csinál. Bár egyéni sportágat űzünk,

utánpótlásedzőként elengedhetetlennek tartom a csapatmunkát és az ehhez szükséges ideális közeg megteremtését.

Azt vallom, hogy tehetségek mindenhol vannak. Az én dolgom, hogy felismerjem őket és minden erőmmel segítsem a kibontakozásukat. És ezzel együtt azon dolgozom, hogy minél többen megismerhessék és megszerethessék a sportlövészetet. De nemcsak sportlövőket akarunk nevelni, hanem az élet minden területén sikeres embereket.”

Jákó Csaba Fotó: Mura László

Hogy a Cél-Tudat SE-ben valóban mindenkire figyelnek, azt a lőtér kialakítása is mutatja, hiszen a kerekesszékes Rescsik Csaba is komfortosan érezheti magát a bázison.

„Már annak idején úgy kezdtük el kialakítani a lőteret, hogy a lehető legkevesebb küszöb legyen és például a villanykapcsolókat vagy az egyéb fontosabb dolgokat is el tudja érni Csabi. Az volt a cél, hogy akár egymaga is lejöhessen gyakorolni. Igyekszünk megfelelő környezetet biztosítani a fiataljainknak, és bár még a szigeteléssel, fűtéssel kapcsolatban akadnak megoldásra váró feladatok, nem panaszkodunk, mert sok egyesületnek még ilyen lőtere sincs.

Fontos, hogy tudunk edzeni, és mindig előre tekintünk. Örömteli, hogy a gyerekek folyamatosan jönnek hozzánk,

jelenleg húsz-huszonöt olyan versenyzőnk van, aki rendszeresen látogatja az edzéseket. A többi egyesülettel is próbálunk jó kapcsolatot ápolni. Például olyan sportlövő is edzhet nálunk, aki másik klub versenyzője, de Szegedre jár egyetemre és közel van neki a lőterünk.”

Jákó Csaba minden korosztállyal igyekszik megtalálni a hangot a lőtéren Fotó: Cél-Tudat SE

Jákó elmondta, minden tanítványára úgy tekint, mint a saját gyerekére, hiszen a versenyeken, edzéseken és edzőtáborokban a szülők helyett felel a növendékekért.

„Amikor a családjuktól távol vannak, nekem úgy kell gondoskodnom róluk, mintha az én gyerekeim lennének. Arra törekszem, hogy elérjék a céljaikat, de

elsősorban az a lényeges, hogy egészségesen, normális körülmények között éljék a mindennapjaikat.

Szerencsére rengeteg kedves, jó pedagógiai érzékkel rendelkező kolléga vesz körül, így egymásnak is sokat tudunk segíteni, ahogyan annak egy jó közösségben lennie kell.”

A jövő héten kezdődő kairói felnőtt sportlövő-világbajnokságon a Cél-Tudat SE-t három versenyző kpviseli. A pisztolyos Jákó Miriam mellett Rescsik Márk és Tunyogi Adorján target sprintben indul.

(Kiemelt kép forrása: Cél Tudat SE)