Rapport Richárd győzött, zárkózik az élmezőnyre a FIDE Frand Swiss tornán

R. P.R. P.
2025.09.11. 19:59
Rapport Richárd (Fotó: Michal Walusza/ FIDE)
sakk Szjugirov Szanan Szamarkand Gaál Zsóka Rapport Richárd
Rapport Richárd legyőzte Ivan Cseparinovot a Szamarkandban zajló FIDE Grand Swiss torna 7. fordulójában, ezzel már 4.5 pontos, és a 18. helyen áll a nyílt mezőnyben. Szjugirov Szanan és a nőknél Gaál Zsóka is remizett csütörtökön.

 

Rapport 52 lépésben nyert a rutinos bolgár Cseparinov ellen, aki korábban a világbajnok Veszelin Topalov segítője is volt. A 29 éves magyar nagymester eddig három győzelemmel, egy vereséggel és három döntetlennel 4.5 pontot gyűjtött, és továbbra is minden esélye megvan a továbbjutásra. Teljesítménye most plusz 2 Élő-pontot ér. Szjugirov Szanan értékes döntetlent ért el az indiai Pentala Harikrishna ellen.

Érdekesség, hogy az élen a németek kétszeres Európa-bajnoka, Matthias Blübaum áll, valamint hogy a világbajnok Dommaraju Gukesh sorozatban három vereségnél jár, és csak hárompontos. Igaz, az indiainak nem kell izgulnia, hiszen jövőre címvédőként mindenképp részvevője lesz a világbajnoki páros mérkőzésnek…

A nőknél a remiző Gaál Zsóka továbbra is a középmezőny tagja.

A 11 fordulós FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND
Nyílt torna (11 forduló)
7. forduló
Rapport Richárd (2711)–Ivan Cseparinov (bolgár, 2627) 1:0
Szjugirov Szanan (2627)–Pentala Harikrishna (indiai, 2704) döntetlen
Az állás: 1. Matthias Blübaum (német, 2671) 5.5 pont, 2. Sarin Nihal (indiai, 2693) 5.5, 3. Abhimanyu Mishra (amerikai, 2611) 5, …18. Rapport Richárd 4.5, …59. Szjugirov Szanan 3.5
Női torna (11 forduló)
7. forduló
Irina Krush (amerikai, 2366)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen
Az állás: 1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 6 pont, 2. Katyerina Lagno (orosz, 2505) 5.5, 3. Antoaneta Sztefanova (bolgár, 2395) 5, …27. Gaál Zsóka 3.5

 

sakk Szjugirov Szanan Szamarkand Gaál Zsóka Rapport Richárd
Ezek is érdekelhetik