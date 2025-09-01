Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárd 29., Gaál Zsóka a lányoknál 7. a sakkvilágranglistán

2025.09.01. 09:06
Rapport Richárd egy hellyel hátrébb lépett (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Rapport Richárd egy helyet rontva 29. a sakkozók legfrissebb világranglistáján, míg a lányok mezőnyében Gaál Zsóka egy pozíciót javítva a hetedik.

A 18 éves Gaál 2388 Élő-pontjával a felnőtt nőknél az 57.-ről az 53.-ra lépett előre – derül ki a nemzetközi szövetség (FIDE) szeptember elsejei rangsorából, amelyen a nyílt kategóriában változatlanul a norvég Magnus Carlsen vezet 2839 ponttal, míg Rapportnak 2711 pontja van.

Az első számú magyar sakkozóként jegyzett Rapporton kívül a férfiaknál a legjobb száz versenyző között még két honfitárs nemzetközi nagymester található: Lékó Péter – 2666 pontját megtartva – eggyel hátrébb került és most az 58., a 2646 pontos Gledura Benjámin eggyel hátrébb lépve a 80.

A felnőtt nőknél a vietnámi származású, korábban első számú magyar sakkozónak számító Hoang Thanh Trang (2356) egy helyet javítva a 81., Gara Tícia (2347) pedig két pozícióval lejjebb csúszva a 96.

Az augusztusi ranglistán a lányoknál hetedik Gaálon kívül nincs más magyar a legjobbak között, ahogyan a junior fiúknál sincs magyar sakkozó az első százban.

 

