Rapport kétpontos, Gaál remizett a korábbi világbajnokkal a FIDE Grand Swissen

2025.09.06. 21:07
Gaál Zsóka (Fotó: FIDE)
A Szamarkandban zajló FIDE Grand Swiss sakktornán három forduló után a nyílt tornán Rapport Richárd egy győzelemmel és két döntetlennel a 35. helyen áll, míg Szjugirov Szanan fél ponttal a 109. A nőknél az eddig remeklő Gaál Zsóka a 22. helyen áll.

 

Az első fordulóban döntetlent játszó Rapport Richárd a második körben legyőzte a belga Daniel Dardhát, majd a harmadikban remizett az azeri Aydin Suleymanlival.

A nőknél a nyitó játéknapon különleges körülmények között nyerő Gaál Zsóka a második fordulóban kikapott az osztrák Olga Badelkától, majd sötéttel bravúros döntetlent ért el az oroszok korábbi világbajnoka, a már svájci színekben szereplő Alexandra Kosteniuk ellen.

A 11 fordulós FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND
Nyílt torna (11 forduló)
2. forduló
Rapport Richárd (2711)–Daniel Dardha (belga, 2624) 1:0
Jü Jang-ji (kínai)–Szjugirov Szanan (2627) 1:0
3. forduló
Rapport Richárd (2711)–Aydin Suleymanli (azeri, 2602) döntetlen
Szjugirov Szanan (2627)–Pavel Eljanov (ukrán, 2682) 0:1
Az állás
1. Parham Magszudlu (iráni, 2692) 3 pont
2. Abhimanyu Mishra (amerikai, 2611) 2.5
3. Szymon Gumularz (lengyel, 2590) 2.5
…35. Rapport Richárd 2
…109. Szjugirov Szanan 0.5

Női torna (11 forduló)
2. forduló
Gaál Zsóka (2388)–Olga Badelka (osztrák) 0:1
3. forduló
Alexandra Kosteniuk (svájci, 2472)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen
Az állás
1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 3 pont
2. Katyerina Lagno (orosz, 2505)  2.5
3. Szung Jü-hszin (kínai, 2409) 2.5
…22. Gaál Zsóka 1.5

 

