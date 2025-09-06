Rapport kétpontos, Gaál remizett a korábbi világbajnokkal a FIDE Grand Swissen

Az első fordulóban döntetlent játszó Rapport Richárd a második körben legyőzte a belga Daniel Dardhát, majd a harmadikban remizett az azeri Aydin Suleymanlival.

A nőknél a nyitó játéknapon különleges körülmények között nyerő Gaál Zsóka a második fordulóban kikapott az osztrák Olga Badelkától, majd sötéttel bravúros döntetlent ért el az oroszok korábbi világbajnoka, a már svájci színekben szereplő Alexandra Kosteniuk ellen.

A 11 fordulós FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND

Nyílt torna (11 forduló)

2. forduló

Rapport Richárd (2711)–Daniel Dardha (belga, 2624) 1:0

Jü Jang-ji (kínai)–Szjugirov Szanan (2627) 1:0

3. forduló

Rapport Richárd (2711)–Aydin Suleymanli (azeri, 2602) döntetlen

Szjugirov Szanan (2627)–Pavel Eljanov (ukrán, 2682) 0:1

Az állás

1. Parham Magszudlu (iráni, 2692) 3 pont

2. Abhimanyu Mishra (amerikai, 2611) 2.5

3. Szymon Gumularz (lengyel, 2590) 2.5

…35. Rapport Richárd 2

…109. Szjugirov Szanan 0.5

Női torna (11 forduló)

2. forduló

Gaál Zsóka (2388)–Olga Badelka (osztrák) 0:1

3. forduló

Alexandra Kosteniuk (svájci, 2472)–Gaál Zsóka (2388) döntetlen

Az állás

1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 3 pont

2. Katyerina Lagno (orosz, 2505) 2.5

3. Szung Jü-hszin (kínai, 2409) 2.5

…22. Gaál Zsóka 1.5