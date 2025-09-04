Elképesztő jelenet, Gaál Zsóka legyőzte a korábbi világbajnoki döntőst a Grand Swissen! – videó

Muzicsuk jóval esélyesebbnek számított, ráadásul a világos bábukat vezethette. Az ukrán nem állt rosszul, de egyszerűen nem vette észre, hogy lejár a gondolkodási ideje. Így meglepetésre kikapott, vagyis Gaál Zsóka nyert!

Versenysakkban rendkívül ritka szituációt láthattunk:

🚨Huge Upset🚨



🇭🇺 WGM Zsóka Gaál defeats top seed 🇺🇦 GM Anna Muzychuk in Round 1 of the FIDE Women’s Grand Swiss after Anna lost on time ⏱️ #FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/OtBoFJX7zD — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 4, 2025

A nők mezőnyében Gaál Zsóka az egyetlen magyar versenyző.

A férfiaknál Rapport Richárd döntetlent játszott a korábbi világbajnok Ruszlan Ponomarjovval. Szjugirov Szanan a francia Maxime-Vachier Lagrave ellen játszik, ez a játszma még tart.

Mindkét eseményt 11 fordulós svájci rendszerben bonyolítják le. A mérkőzések mindennap zajlanak, kivéve szeptember 10-ét, amely pihenőnap. Az utolsó fordulót szeptember 15-én tartják.

A FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.