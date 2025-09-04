Nemzeti Sportrádió

Elképesztő jelenet, Gaál Zsóka legyőzte a korábbi világbajnoki döntőst a Grand Swissen! – videó

R. P.R. P.
2025.09.04. 17:14
A meglepett Anna Muzicsuk és a győztes Gaál Zsóka
Címkék
sakk Szjugirov Szanan Gaál Zsóka Rapport Richárd Grand Swiss
Megnyerte első meccsét Gaál Zsóka a Szamarkandban zajló FIDE Grand Swiss sakktornán. A magyar nemzetközi mester az első helyen kiemelt, így jóval esélyesebbnek számító Anna Muzicsuk ellen győzött nem mindennapi módon.

 

Muzicsuk jóval esélyesebbnek számított, ráadásul a világos bábukat vezethette. Az ukrán nem állt rosszul, de egyszerűen nem vette észre, hogy lejár a gondolkodási ideje. Így meglepetésre kikapott, vagyis Gaál Zsóka nyert!

Versenysakkban rendkívül ritka szituációt láthattunk:

A nők mezőnyében Gaál Zsóka az egyetlen magyar versenyző.

A férfiaknál Rapport Richárd döntetlent játszott a korábbi világbajnok Ruszlan Ponomarjovval. Szjugirov Szanan a francia Maxime-Vachier Lagrave ellen játszik, ez a játszma még tart.

Mindkét eseményt 11 fordulós svájci rendszerben bonyolítják le. A mérkőzések mindennap zajlanak, kivéve szeptember 10-ét, amely pihenőnap. Az utolsó fordulót szeptember 15-én tartják.

A FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

 

