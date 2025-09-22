Pétervári-Molnár Bendegúz futammásodikként negyeddöntős az evezős vb-n

A háromszoros olimpikon a férfi egypár harmincfős mezőnyében a második futamba került és gyakorlatilag végig a második helyen haladt a semleges színekben szereplő fehérorosz Jauheni Zalati mögött.

A hajrához közeledve még hajrázni is tudott, így megközelítette az élen haladó ellenfelét, illetve maga mögött tartotta a szintén felzárkózó Davide Mumolót. Zalati 6:43.88 perccel ért célba, Pétervári-Molnár 6:46.32-vel, a harmadik helyezett olasz evezős 6:46.94-gyel – a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján. A futamban még moldovai, horvát és malajziai versenyző szerepelt.

Az első két hely automatikus negyeddöntőt ért. Pétervári-Molnár – aki az idény elején betegség miatt több hetet kihagyott, nem indult el a május-június fordulóján rendezett plovdivi Európa-bajnokságon –, meggyőző teljesítménnyel jutott a legjobb 24 közé, ahol majd szerdán száll vízre újra. A kínai világbajnokság másik magyar résztvevője, a női könnyűsúlyú egypárban érdekelt Fehérvári Eszter kedden kezd.