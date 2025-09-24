Nemzeti Sportrádió

Pétervári-Molnár Bendegúz C-döntőbe került az evezős vb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.24. 07:23
Pétervári-Molnár Bendegúz a C-döntőben folytatja (Fotó: Getty Images)
Címkék
evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős vb
Pétervári-Molnár Bendegúz negyeddöntős futamában ötödik lett, és időeredményével a C-döntőbe került, azaz a legjobb esetben 13. lehet az evezősök sanghaji világbajnokságán.

A háromszoros olimpikon a férfi egypár harmincfős mezőnyében kedden előfutamában másodikként ért célba, a legjobb 24 csütörtöki küzdelmében viszont nem tudta kiharcolni az elődöntőbe jutást. 

Az első futamban litván, holland, moldovai és ír ellenfele mögött ért célba 7.23.85 perces eredménnyel, számolt be róla a nemzetközi szövetség honlapja. Az első három hellyel lehetett a legjobb 12 közé kerülni, többiek az elért idejük alapján a C- vagy a D-döntőbe kerültek. 

Pétervári-Molnár Bendegúz – aki az idény elején betegség miatt több hetet kihagyott, nem indult el a május-június fordulóján rendezett plovdivi Európa-bajnokságon – pénteken harcolhat a 13. helyért.

A kínai világbajnokság másik magyar résztvevője, a női könnyűsúlyú egypárban szereplő Fehérvári Eszter szintén C-döntős. Ő csütörtökön száll újra vízre.

 

 

evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős vb
Legfrissebb hírek

Evezős-vb: Fehérvári Eszter a C-döntőbe került

Egyéb egyéni
Tegnap, 6:56

A MOB Pétervári-Molnár Bendegúzt javasolja az EOB sportolói bizottságába

Egyéb egyéni
2025.09.22. 19:56

Pétervári-Molnár Bendegúz futammásodikként negyeddöntős az evezős vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.22. 09:24

Két magyarnak szurkolhatunk Kínában az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.21. 09:35

Evezés: két hatodik, egy hetedik hely az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.07. 16:21

Evezés: hat magyar fiatallal kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.09.05. 09:07

Evezés: eredményes nyarat zárt a magyar utánpótlás

Utánpótlássport
2025.08.20. 19:40

Evezés: négy versenyző kisajátította a döntőket a beach sprint ob-n

Egyéb egyéni
2025.08.17. 21:24
Ezek is érdekelhetik