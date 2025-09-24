Pétervári-Molnár Bendegúz C-döntőbe került az evezős vb-n

A háromszoros olimpikon a férfi egypár harmincfős mezőnyében kedden előfutamában másodikként ért célba, a legjobb 24 csütörtöki küzdelmében viszont nem tudta kiharcolni az elődöntőbe jutást.

Az első futamban litván, holland, moldovai és ír ellenfele mögött ért célba 7.23.85 perces eredménnyel, számolt be róla a nemzetközi szövetség honlapja. Az első három hellyel lehetett a legjobb 12 közé kerülni, többiek az elért idejük alapján a C- vagy a D-döntőbe kerültek.

Pétervári-Molnár Bendegúz – aki az idény elején betegség miatt több hetet kihagyott, nem indult el a május-június fordulóján rendezett plovdivi Európa-bajnokságon – pénteken harcolhat a 13. helyért.

A kínai világbajnokság másik magyar résztvevője, a női könnyűsúlyú egypárban szereplő Fehérvári Eszter szintén C-döntős. Ő csütörtökön száll újra vízre.