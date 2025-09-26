Pétervári-Molnár Bendegúz 15. lett az evezős világbajnokságon

Pétervári-Molnár Bendegúz pénteken jól kezdte a férfi egypár C-döntőjének 2000 méteres távját, a nemzetközi szövetség eredményközlője szerint 500 és 1000 méternél is az élen haladt a szélső pályán, 1500-nál viszont már az olasz és az ír ellenfele mögött evezett kis különbséggel. A sorrend a befutónál sem változott: győzött Davide Mumolo (7:01.44), második lett Konan Pazzaia (7:04.08), és minimális különbséggel mögötte ért célba Pétervári-Molnár (7:04.71).

A háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár – aki az idény elején betegség miatt több hetet kihagyott, és nem indult el a május-június fordulóján rendezett plovdivi Európa-bajnokságon – a hétfői előfutamában eddigi legjobbját (6:46.32 perc) érte el, második helyével közvetlenül bejutott a legjobb 24 közé, viszont a szerdai negyeddöntőből nem tudta kiharcolni az elődöntőbe kerülést. A szeles időben futamában litván, holland, moldovai és ír ellenfele mögött ért célba 7.23.85 perces eredménnyel, így került a C-döntőbe.

A kínai világbajnokság másik magyar résztvevője, a női könnyűsúlyú egypárban szereplő Fehérvári Eszter szintén C-döntős volt, ő csütörtökön első lett háromfős futamában, így összesítésben a 13. helyen végzett.

