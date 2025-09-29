Önéletrajzi könyv jelent meg Polgár Zsuzsáról

„Büszke vagyok arra, hogy sok mindenben én tapostam ki az utat, én nyitottam ki a kaput húgaimnak és a következő generációknak” – mondta Polgár hétfőn a Gabo Kiadócsoport gondozásában megjelent mű bemutatóján, amelyen a sakkozás szerelmesei és az érdeklődők megtöltötték a Libri könyvesbolt széksorait. Mint elhangzott, a Lázadó királynő című alkotás lebilincselő életrajzot kínál a sakktörténelem legismertebb női alakjáról, az egyetlen magyar sakkvilágbajnokról.

A könyv bemutatja, hogyan jutott el Polgár a budapesti szerény kezdetektől odáig, hogy világszerte a sakk ikonikus alakjaként tiszteljék – négy világbajnoki címmel, öt sakkolimpiai arannyal és számos szakmai elismeréssel a háta mögött. Életútja egyszerre szól a kitartásról, a tehetséggondozás erejéről, és arról, hogyan lehet áttörni a legmakacsabb előítéleteket is. Polgár Zsuzsa a női sportolók diszkriminációja és az elnyomó állami rendszer ellenére is diadalmaskodott. A könyv nem csupán egy rendkívüli sportkarrier története, hanem egy inspiráló emberi életút is, amely megmutatja, hogyan lehet kitartással és hittel áttörni a legnagyobb akadályokat. A kötet bemutatja, hogyan küzdött Polgár a szexizmussal, az antiszemitizmussal és a kommunista rendszer korlátaival, miközben utat tört a sakkvilág csúcsára.

„A nőknek megmutattam, hogy képesek vagyunk ugyanolyan teljesítményekre, mint a férfiak” – mondta, és mesélt arról, hogy négyévesen felfedezte a sakkot, amelybe édesapja avatta be, majd kisdobosként úttörőolimpiát nyert, és ez megalapozta az életét. Felelevenítette élete nehézségeit, közte azt, amikor sokan nem értették, hogy egy kislány miért sakkozik, és miért nem babázik, vagy hogy hány kérvényt kellett benyújtaniuk azért, hogy magántanuló lehessen, mert ez akkoriban nem volt elfogadott. A környezetük megkérdőjelezte családjuk működését, mondván: megnyomorítják a gyerekeket.

„A sakk engem elvarázsolt, nem megnyomorított, ez csodálatos világ!” – jelentette ki. Hozzátette: a sakktáblán az embernek teljes kontrollja van, ami az életben nem mindig mondható el, sokan nem a sportszerűség szabályai szerint cselekszenek. Polgár Zsuzsa szerint mostanra sokat lépett előre a világ, például egy nő is lehet nagymester, de ma is sok nehézséggel kell szembenézniük a nőknek a sakk világában.