„Nehéz volt az idáig vezető út” – Bicsák Bence az Eb-ezüstérem után

– Minek köszönhető ez a mostani kiemelkedő teljesítmény?

– Csak próbáltam nagyon okosan kezdeni, az egész verseny lényege az volt, hogy megpróbáljak elengedni mindent, és felszabadultan versenyezzek. Ez az elmúlt hetekben-hónapokban nagyon nehezen ment, nem éreztem jól magam mentálisan. A legutóbbi edzőtábort végig tudtam csinálni, de nem éreztem magam jó formában utána. Ezért is döntöttem úgy, hogy az Eb lesz az utolsó versenyem idén. Nehéz volt az idáig vezető út, sokat szenvedtem, alváshiányom volt, mindez csak azért van, mert valamiért nagyon nagy terhet rakok magamra. Verseny közben sikerült ezeket elengednem, ennek köszönhető ez az eredmény – mondta lapunknak Bicsák Bence.

– Bőven maradt erő önben a futásra is. Így szerette építette fel a versenyét?

– Az úszás végén pont az élen haladó csoport mögött jöttem ki a vízből, ezért kerékpáron három-négy versenyzőtársammal együtt fel kellett érnünk, ez kemény volt, fél körbe telt. Utána nagyon nagy mázlim volt, épp előttem volt egy hatalmas bukás, az egyik lejtős visszafordító kanyarban az osztrák srác kicsúszott. Ahhoz, hogy ezt ki tudjam védeni, minden tapasztalatomra szükség volt. Viszont megint leszakadtunk többen, de aztán újra felértem. Hátul szálltam le, mert ezután már nem akartam semmit kockáztatni. Sikerült jól felépítenem a tíz kilométert, kettőtől hatig jó tempóban tudtam futni. A vége nehéz volt, de örülök, hogy megcsináltam.

– Mit jelent önnek ez az ezüstérem az elmúlt évek nehézségei után?

– Még nem tudom, hogy mit jelent, most csak ki akarom pihenni magam. Jó érzés volt így versenyezni, így futni. Régen futottam már ekkorát, jó érzés, hogy ez bennem van, és sikerült is kihozni magamból.

– Miben látja a saját magára helyezett extra nyomás okait?

– Évek óta fejben nem tudom magam kipihenni. És mivel nem vagyok azon a helyen, ahol szeretnék lenni, folyamatosan azon gondolkozom, hogyan tudnék jobb lenni és fejlődni. Legutóbb négy éve pihentem egy rendeset. Még nem tudom, hogyan kell, de most szeretném ezt is megtanulni, hogy időben, újult erővel kezdhessem a következő szezont.

– Hogyan telik a két hónap pihenő?

– Sok dolgom lesz. Az elmúlt három évben Spanyolországban éltem, ezért keveset találkoztam a családommal és a barátaimmal. Szeretném a barátnőmet, Özbas Szofit támogatni, ahogyan ő is engem. Még mindig azt mondom, hogy nem szeretnék pihenni, de muszáj!