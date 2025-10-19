Lehmann Csongor 2023 és 2024 után ismét a legjobb tízben a vb-sorozatban és a nagydöntőn is!

Matt Hauser már az első métereken megmutatta, hogy nem szórakozni jött a vb-sorozat wollongongi döntőjére. Az ausztrál favorit rögtön a rajt után kilőtt, és a vízben hamar az élre úszott. Az első kör végére az olasz Alessio Crociani és az amerikai Chase McQueen is eléggé feljött rá, Lehmann Csongor 16 másodperces hátrányban hatodikként futhatott vissza az óceánba, Dévay Márk alig három másodperccel volt mögötte.

VÉLEMÉNYEK LEHMANN Csongor, a vb-sorozat 6. helyezettje: – „Nagyon kemény verseny volt, bekerültem a szökésbe, ahol hatan voltunk. Óriási szél fújt, a pálya is keménynek bizonyult, hatalmas erőket kellett mozgósítani a pályán, ami meg is érződött a futásra. Az első öt kilométeren iszonyatosan szenvedtem, ólomlábakon mozogtam, nem nagyon találtam a ritmust. Páran meg is előztek, de aztán a második fele már jobban ment. Sajnos nem értem vissza, de büszke vagyok a teljesítményemre. Még sohasem voltam ilyen kis létszámú szökésben, ez most a versenyen nem fizetődött ki, de hosszú távon nagyon értékes tapasztalás volt, az ilyenekkel lehet előre jutni.” DÉVAY Márk, a vb-sorozat 25. helyezettje: – „Volt már jobb napom, az úszópályát az utolsó pillanatban megváltoztatták, ami nem volt kedvező, mert a 22-es rajtszámmal nagyjából a mezőny közepéről kellett rajtolnom. A száznyolcvan méter az első bójáig egy világbajnoki futamon nagyon-nagyon rövid, sajnos nem tudtam kimaradni a verekedésből, ezért nem tudtam azt hozni, amit mindig szoktam. A bringán az üldözőcsoportban próbáltam spórolni az energiámmal, feladni semmiképp nem akartam.”

A második 750 méteren Hauser – és az átlagnál jobban hullámzó víz – még jobban szétszakította az 55 tagú mezőnyt. Crociani is jó formában érezte magát, rövid időn keresztül hátúszásban mérte fel, hogy hol vannak a többiek. Mindkét magyar ott volt a legjobb tízben, amikor bringára pattantak, Lehmann a 7., Dévay a 8. helyen ért be a depóba. Miközben Hauser lerúgta magáról a neoprént, elcsúszott, de igazából ez sem zökkentette ki őt.

Heten tekertek az első csoportban, Lehmann is köztük volt, őket Dévay és a brit Max Stapley követte, akik végül összezártak a 25 tagú üldözőcsoporttal, amelyben az esélyesek közül a portugál Vasco Vilaca és a brazil Miguel Hidalgo is haladt. A két boly között a különbség fél táv környékén fél percen állandósult. A táv második felében az élen haladó hetes jól dolgozott össze, folyamatosan nyílt az olló, 55 másodperces előnyben szálltak le a kerékpárról.

Lehmann harmadikként végzett a depóban, Crociani és Hauser hamar az élre álltak, őket a magyar versenyző követte, nyakán a többiekkel. Az olasz és az ausztrál félelmetes tempót diktált, ők ketten másfél kilométer alatt 13 másodpercre megléptek, a portugál Miguel Tiago Silva próbált utánuk menni, Lehmann, a német Henry Graf és a francia Dorian Coninx üldözte őt.

Lehmann Csongor (Fotó: World Triathlon)

A második körben az Európa-bajnok svájci Max Studer és Vilaca nagy sebességgel megjött Lehmann triójára, miközben Hauser a Flagstaff Hillen leszakította Crocianit. Az ausztrálnak küldetése volt: több ezer honfitársa űzte-hajtotta őt egy szinte tökéletes szezon végén a dicsőség felé, ezért nem okozhatott csalódást.

A futó rész második felében Lehmann tizedikként haladt, miután Hidalgóék is megelőzték. Az utolsó 2,5 kilométeres körben már a 10. hely megőrzése tűnt reális célnak, ez sikerült neki, így 2023 és 2024 után ismét a legjobb tízben zárta a döntő állomást és magát a vb-sorozatot is – utóbbiban a 6. lett. Dévay Márk a 27. helyen ért célba, amivel az összetett pontversenyben a 25. pozíciót szerezte meg.

A világbajnok az utolsó kilométeren már a nézőkkel pacsizó Hauser lett, aki tökéletes teljesítménnyel ért fel a világ tetejére. A 27 éves versenyző Wollongong mellett Jokohamában, Hamburgban és Franciaországban is győzött, így az eredményébe csak győzelmek számítottak bele neki (a három legjobb helyezés és a vb-döntő eredménye alapján hirdetnek világbajnokot).

Mindenki az olimpiai bajnok, egyben vb-címvédő Cassandre Beaugrand és a 2023-as világbajnok Beth Potter csatáját várta a nők mindent eldöntő versenyén, végül teljesen mást kaptunk a futamtól, mint amire számítani lehetett.

A két favorit jól kezdett, Beaugrand jött ki elsőként a vízből a brit Tilly Anemával, majd a kerékpáros részen is ott tekert Potterrel a mezőnyben. Selina Klamt óriási bukása borzolta a kedélyeket, a német a lejtős részen több métert csúszott a földön, de senki mást nem rántott magával.

Beaugrand depózása nem sikerült jól, így a futás elején extra erőket kellett mozgósítania, hogy felzárkózzon a legjobbakhoz. Ezt sikerült megtennie, ám nemsokára leszakadt és feladta a versenyt. Potter hozzá hasonlóan szintén elkészült az erejével, 2:15 perces hátrányban csak tizenhatodikként esett be a célba – annyira kifutotta magát, hogy tolószékkel kellett lesegíteni őt a kék szőnyegről.

A győzelemért némi meglepetésre Lisa Tertsch és Bianca Seregni csatázott egymással. Ahogyan a vb-hétvégén korábban többször is, úgy ebben a futamban is a Flagstaff Hill döntötte el a csatát. A német Tertsch is az utolsó felfutáson rázta le olasz riválisát, amivel nemcsak a záró futamot nyerte meg, hanem az összetett pontversenyben is az élre került. A 26 éves triatlonos az év legfontosabb versenyét megnyerve lett 2025 világbajnoka.

Triatlon világbajnoki sorozat, döntő, Wollongong

FÉRFIAK

1. Matthew Hauser (Ausztrália) 1:42:42 óra

2. David Cantero (Spanyolország) 1:43:15 óra

3. Alessio Crociani (Olaszország) 1:43:22 óra

…

10. Lehmann Csongor 1:44:13 óra

…

27. Dévay Márk 1:46:30 óra

A vb-sorozat végeredménye

Világbajnok: Matthew Hauser (Ausztrália) 4250 pont

2. Miguel Hidalgo (Brazília) 3770 pont

3. Vasco Vilaca (Portugália) 3690 pont

…

6. Lehmann Csongor 2688 pont

…

25. Dévay Márk 1307 pont

…

41. Kropkó Márton 821 pont

…

49. Bicsák Bence 695 pont

…

57. Dévay Zsombor 552 pont

…

118. Kiss Gergely 208 pont

…

184. Kovács Gyula 44 pont

NŐK

1. Lisa Tertsch (Németország) 1:56:50 óra

2. Bianca Seregni (Olaszország) 1:57:04 óra

Emma Lombardi (Franciaország) 1:57:16 óra

A vb-sorozat végeredménye

Világbajnok: Lisa Tertsch (Németország) 3886 pont

2. Léonie Périault (Franciaország) 3577 pont

3. Beth Potter (Nagy-Britannia) 3313 pont

…

37. Kropkó Márta 868 pont