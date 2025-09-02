Kindl Gábor: Szeretnénk ezeket az élményeket Magyarországra is elhozni

– Milyen célokkal vágott neki ennek a nem mindennapi kihívásnak, ami 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból áll?

– Mint az amatőr triatlonosok többsége, elsősorban élményeket akartam gyűjteni, barátokkal találkozni. Fantasztikus volt, hogy egy verseny alatt két földrészen tudtunk versenyezni. Az úszás egy kicsit hosszabb lett, mint gondoltuk, a végére már a medúzák is csipkedtek minket. A kerékpárospálya pazarnak bizonyult, teljes félpályás lezárás a Boszporusz feletti hídon, jó útminőséggel. Három kört kellett futni, így a résztevők sokszor találkozhattak a kilátogatókkal, köztük a családtagokkal és barátokkal – beszélt isztambuli élményeiről Kindl Gábor, az MTSZ elnöke.

– Fontos része a triatlonsportnak a széles amatőr bázis?

– Egyértelműen. Elképesztő volt látni, hogy mekkora létszámmal voltak itt a britek, a lengyelek és az osztrákok különböző korosztályokban. Ez is megmutatja a triatlon erejét, ezt a sportot bármikor el lehet kezdeni, a legidősebb korosztály a hetven pluszos kategória. Ugyanazon a pályán, egymást tisztelve és segítve versenyzünk, ami felemelő érzés. Szeretnénk ezeket az élményeket Magyarországra is elhozni.

– Mekkora a tömegbázisa Magyarországon a triatlonnak? Látható-e az elmúlt években növekedés a triatlonozók létszámában?

– Büszkék vagyunk az elmúlt évek teljesítményére. Kétezerhuszonnégy volt a magyar triatlon történetének legeredményesebb esztendeje többek között Lehmann Csongor Európa-bajnoki címével és Horváth Karolina U23-as vb-győzelmével. Megpróbáljuk ezt felülmúlni, például a Los Angeles-i olimpia évében. Egy kis hullámvölgy után a tömegbázis is erősödik, újra több ezer versenyzőről beszélhetünk. Mellettük a szabadidő-sportolóknak is megnyitottuk a sportágat a Próbáld ki a triatlont! sorozat keretein belül.

– A Nemzetközi Triatlonszövetség elnöke, Antonio F. Arimany nemrég hazánkban járt. Milyen eredményei voltak a találkozónak?

– Megmutathattuk, hogy a sportdiplomácia területén is erősek vagyunk, a nemzetközi szövetség elnökségi tagjai és az elnök úr is elégedetten távoztak Budapestről. Most itt, Isztambulban a japán és az ázsiai szövetség elnökével találkoztam, csak dicsérő szavakkal emlékeztek vissza a látogatásukra. Reméljük, hogy nemsokára ismét vendégül láthatunk egy olyan rangos versenyt, mint amilyen tizenöt éve a vb-döntő volt, vagy egy évtizede az Ironman 70.3 verseny.

– 2025 mennyire sikeres a magyar elit triatlonistáknak, és mi vár még rájuk az idén?

– Október közepén az ausztráliai Wollongongban a világbajnoki sorozat döntője lesz az év fő eseménye. Igazából akkor kellene majd mérleget készítenünk, de eddig jól alakul az év. Lehmann Csongor tavalyi sikere után most sem maradtunk érem nélkül az Európa-bajnokságon, Bicsák Bence ezüstje is szépen csillog.