Bicsák Bence ezüstérmes a triatlon Európa-bajnokságon!

Négy magyar versenyzőnek szurkolhattunk a hétvége utolsó, egyben legjobban várt versenyszámában az Európa-bajnokságon. Isztambulban a két napon át tartó triatlonos ünnepen Európa mellett Ázsia kontinensbajnokságát is megrendezték, valamint ahogyan az ilyen versenyeken szokás, az amatőr sportolók is megmérethették magukat.

Így tett a Magyar Triatlonszövetség elnöke, Kindl Gábor is, aki ezzel igyekezett jó példát mutatni mindenkinek. Kijelenthető, hogy sikerült is neki, hiszen az 55–59 éves kategóriában a mezőny első felében végzett, a 16. lett. Még nála is jobban szerepelt ugyanitt Varga Zoltán, aki ezüstérmes lett. A 45–49 esztendősök értékelésében Nagy-Kovács Ádám az előkelő 4. helyet szerezte meg.

Ezek az események mind-mind a hétvége záró számát, a férfi elit Eb-futamot vezették fel, amelyben Kiss Gergely, Bicsák Bence, Dobi Gergő és Dévay Zsombor képviselték a piros-fehér-zöld színeket. A Boszporusz látványával – háttérben a várral és a két kontinenst összekötő óriási híddal – a háromnapos ittlétünk utolsó óráiban sem tudtunk betelni. A fiúk már pénteken megismerkedhettek a tengerszorossal, furcsa áramlatokról és nagy csoportban portyázó medúzákról számoltak be.

Ettől függetlenül, nem volt mese, fejest kellett ugraniuk a vízbe, hogy teljesítsék az 1500 méter úszást. A mieink közül Kiss az első csoportban tudott kerékpárra pattanni, de nagyon gyorsan felzárkózott hozzá Bicsák és Dévay is, sőt, Dévay a nehéz pálya első köreiben egy szökéssel is megpróbálkozott. Mivel nem csatlakozott hozzá senki, a többiek utolérték őt, nagyjából 25-en szinte egyszerre húztak futócipőt a 40 kilométer bringázás után. Dobi végig a második csoportban tekert, majd az utolsó előtti körben elesett, de nem adta fel és végigment.

Az 1-es rajtszámmal induló Kissnek sajnos nem alakult jól a futás, folyamatosan egyre hátrébb csúszott. Nem úgy Bicsák, aki egészen szenzációsan haladt végig a 10 kilométeren, a riválisait folyamatosan megelőzve nem csupán bejött a legjobb tíz közé, de az utolsó kört már szorosan a második és harmadik helyen haladó holland Ian Pennekamp és a görög Panajotisz Bitadosz mögött kezdhette meg.

Rutinos, kétszeres olimpikonunk jól osztotta be az erejét, még a végére is maradt benne energia, így simán lehagyta két riválisát. A svájci Max Studer sikeréhez nem férhetett kétség, ahogyan Bicsák második helyéhez sem. A 29 éves triatlonos ezüstéremmel a nyakában, megkönnyebbülten mehet egy hosszabb, két hónapos pihenőre, amit már régóta eltervezett, hogy beiktat az elkövetkező hetekre.

„Csak próbáltam nagyon okosan kezdeni, az egész verseny arról szólt, hogy megpróbáljak elengedni mindent, és felszabadultan versenyezzek. Ez az elmúlt hetekben-hónapokban nagyon nehezen ment, nem éreztem jól magam mentálisan. A legutóbbi edzőtábort végig tudtam csinálni, de nem éreztem magam jó formában utána. Ezért is döntöttem úgy, hogy ez lesz az utolsó versenyem idén. Nehéz volt az idáig vezető út, sokat szenvedtem, alváshiányom volt, mindez csak azért van, mert túl nagy terhet rakok magamra. Verseny közben sikerült elengednem ezt a terhet, ennek köszönhető ez az eredmény” – mondta Bicsák Bence.

Dévay Zsombor a 21., Kiss Gergely a 30., Dobi Gergő a 45. helyen ért célba. Az esélyesek közül többeknek is feladta a leckét a nehéz kerékpár- és futópálya, a másfél hónapja a sprinttávú Eb-t megnyerő olasz Alessio Crociani például csak a 29. lett.

TRIATLON EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Férfiak. Európa-bajnok: Max Studer (Svájc) 1:44:18, 2. BICSÁK BENCE 1:44:39, 3. Panajotisz Bitadosz (Görögország) 1:44:52, …21. Dévay Zsombor 1:47:05, …30. Kiss Gergely 1:49:13, …45. Dobi Gergő 1:54:14