Koronglövő ob: trapban Jóna Bernadett és Rosta Márton, skeetben Renner Bálint a bajnok

A női traplövők 125 korongos alapversenyében Nyitrai Anna volt a legjobb 110 találattal, négy koronggal megelőzve Jónát, aki viszont a fináléban a legjobb volt, 50-ből 43-at talált el. Az ezüstérmet Bombicz Mariann szerezte meg, míg a bronzot Tömör-Tones Petra. Nyitrai lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen zárt.

A férfiaknál Rosta Márton és Kardos Zsolt volt a legpontosabb az alapban, melyet egyaránt 109 koronggal zártak. A hatos döntőben viszont Rosta nem Kardossal, hanem Gloch Nimróddal vívott nagy csatát, mely szétlövésben dőlt el, előbbi javára.

A skeeteseknél nem rendeztek külön férfi- és női viadalt. Az összevont küzdelem alapversenyében – a júliusban 123 korongos országos csúcsot felállító – Renner Bálint és Ternák Tamás is 113 találattal volt a legjobb, majd a döntőben is ők küzdöttek az aranyért, amit végül Renner szerzett meg, aki 60-ból 55 korongot lőtt el, míg legnagyobb riválisa 52-t.

KORONGLÖVŐ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SARLÓSPUSZTA

Férfi trap

1. Rosta Márton (MátraHegyi SSE) 42+1 korong

2. Gloch Nimród (Balatonfűzfői LE) 42+0

3. Döbörhegyi Bence (Balatonfűzfői LE) 30

Férfi skeet

1. Renner Bálint (Köszolg SC Kunfehértó) 55 korong

2. Ternák Tamás (Köszolg SC Kunfehértó) 52

3. Deminger Bence (ST Lövész SE) 40

Női trap

1. Jóna Bernadett (Balatonfűzfői LE) 43 korong

2. Bombicz Mariann (Debrecen VLE) 40

3. Tömör-Tones Petra (Erődök Városa SE) 30