Hungarian Darts Trophy: Borbély András teljesítményét Raymond van Barneveld is méltatta

„Csak így tovább, Magyarország! Számos jó játékosa van az országnak, Nándor mellett ott volt András három bullal befejezett kiszállója – azt gondoltam, ez elképesztő! Ez a világ legjobb arénája, ahol valaha játszottam, a gyakorlóterem remek, mindenfelé képernyők, követhetem az eseményeket, sok játékos elfér bemelegítés közben, ilyesmit szeretnénk máshol is. Budapest kiváló házigazdája a dartsversenyeknek.”

Van Barneveldet Major Nándor követte a vegyes zónában, aki úgy fogalmazott: nagyon izgult a mérkőzés során, ami a koncentrációjára is hatással volt.

„Az első nyíl eldobásánál úgy éreztem, itt baj lesz… Azt mondtam magamnak, muszáj valami nagyot dobnom, nem nullázhat le az ellenfél! Amikor megdobtam a kiszállóimat, és a tömeg ünnepelt – az a világ legjobb érzése! Azért többet vártam magamtól, sajnálom, hogy így sikerült, szoknom kell még az ilyen versenyeket. Nagyobb bátorsággal kell kiállni, bárkivel is játsszon az ember. Ha máskor elveszem az ellenfelem kezdését, eltölt az érzés, hogy »igen, meg tudod csinálni«, de bevallom, ezt most nem tapasztaltam – muszáj fejben jobban a topon lenni, főleg a hozzá hasonló játékosok ellen. Andris elképesztően jól játszott, szinte sokkolt a teljesítménye, szavak nincsenek rá!” – dicsérte Borbélyt Major Nándor.

A Sárai Levente elleni sikere után Nathan Aspinall is kifejtette az Arena4-nek, kedveli a magyar fővárost és a rajongókat. „Jó látni az új tehetségeket, Levente remek játékos, még ha ezúttal nem is jött ki neki a lépés. Elvégeztem a munkát, örülök a győzelemnek” – mondta.

Az éppen pénteken 22 éves Sárai Levente nem dobott rosszul Aspinall ellen, de nem lehetett mit kezdeni az angollal, aki három ötköröse mellé egy négykörössel és egy 164-es kiszállóval zárta le a mérkőzést, miközben 101-et meghaladó átlagot ért el. Az augusztus 31-én a rendező ország selejtezőjén – amelyen négy magyar játékos juthatott ki a Hungarian Darts Trophyra – mind a négy meccsén 90-es átlag felett teljesítő, összesen csupán öt leget bukó Sárai üdítően pozitívan fogalmazott az összecsapást követően.

„Többet vártam magamtól, többet kellett volna készülnöm arra, mi várhat a színpadon, mert a gyakorlásból beletettem a munkát. Ám az ilyen hiányosságokon csak a rutin javíthat. Ez most így alakult, de abszolút pozitív élményként marad meg bennem ez a mérkőzés, nagyon örültem, hogy ilyen fantasztikus közönség előtt játszhattam, és remélem, jövőre is itt lehetek – mondta az Arena4-nek a két hónappal ezelőtt apukává váló versenyző. – Semmihez sem fogható élmény egy gyermek születése, nagyon pozitívan hatott rám mind a karrieremet, mind a magánéletemet tekintve.”

Kérdésre kifejtette, ezen a héten kisebb sérülést szenvedett a jobb, dobó kezén, ám ez a mérkőzésen már nem hátráltatta.

„A hat nulla valóban nem mutat szépen, de ha ilyen teljesítmény nyújt az ellenfél, akkor nem kell megmagyarázni a vereséget. Mindenképpen előrelendíti a karrieremet ez a találkozó, építhetek rá, következő alkalommal kihozom magamból a maximumot. A sérülés nem befolyásolta a játékomat, ám az elmúlt héten nem tudtam sem annyit gyakorolni, sem annyit pihenni, mint amennyit szerettem volna – mondta, majd kérdésünkre, hogy hogyan lehet kezelni azt, ha az ember amúgy jól dobál, de van egy ellenállhatatlan riválisa, így felelt: – Ez nem lényeges. Ő is ötszázegyről indul, én is, neki is három nyíl van a kezében, nekem is. Ő a rutinjával és a rengeteg munkával megnyerte ezt a meccset, minden elismerésem, remélhetőleg a következő mérkőzésünk után Nathan nyilatkozhat rólam úgy, hogy nekem gratulálhat!”