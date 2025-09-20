Hungarian Darts Trophy: Borbély András teljesítményét Raymond van Barneveld is méltatta

A Hungarian Darts Trophy pénteki első napjának délutánján a négy magyar közül Prés Nándor lépett először tábla elé, ellenfele Cameron Menzies volt. Prés 4–0 után leget csent a skóttól – rádobott a négykörösre, végül 14 nyílból oldotta meg egy 121-es kiszállóval –, majd széttárta a karját, mintha azt üzenné: „na végre”. Ám a folytatásban a skót rivális már nem hagyott neki lehetőséget
Miközben Prés Nándor a vegyes zónában köszönetet mondott a szurkolóinak, elárulta: „Előzetesen gondolkodtam azon, hogy nyomásként fognak-e rám hatni a színpadi körülmények, a közönség, vagy pedig elengedem magam, és segít a nagy szurkolótábor, de végül sajnos előbbi valósult meg, túl nagy nyomást helyeztem magamra. Rettenetesen gyenge játék volt, nagyon csalódott vagyok, nem keresem a kifogásokat. Sokkal többször kell színpadra állni, szoknom kell még ezeket a körülményeket. Akik bekiabáltak, hogy a saját tempómban játsszak, ismernek engem, tudják, hogy ennél lassabban dobok, arra hívták fel a figyelmem, hogy ne vegyem fel az ellenfél ritmusát” – fogalmazott a mérkőzést követően.
A délutáni program másik magyar versenyzője, Borbély András szenzációs teljesítményt nyújtott Luke Woodhouse ellen, volt 180-a, 96-os átlagot és 170-es kiszállót is dobott, négyből három kiszállóját bullal fejezte be. Ám az angol is jól játszott, és 0–2-ről fordított.
„Szerencsére nagyon jól ment a játék, ami természetesen részben a közönségnek is köszönhető – mondta Borbély András a mérkőzés után. – A végét nagyon sajnálom, hogy huszonötnél a tripla ötbe ment az első nyilam. A teljesítményemmel elégedett vagyok, jó kiindulópont a jövőre nézve. Drukk volt bennem, de ez szerintem természetes, ha valaki ekkora közönség előtt játszik, amely ráadásul neki szurkol. A bullok már a melegítőteremben is szépen jöttek, a kezdésről döntő bullra dobásnál is beletaláltam.”
Az esti szakasz első magyar vonatkozású meccsén Major Nándor kétszer is breakelte Raymond van Barneveldet, aki viszont összességében kézben tartotta a meccset.
„Nehéz hazai játékos ellen játszani, erre külön kell készülni, hogy a közönségtől ilyenkor elvonatkoztasson az ember. Az első két-három legben jól játszottam, aztán néhány kiszállót elrontottam, Nándor pedig feljött előbb három egyre, majd négy kettőre, ami a közönséget is tüzelte. Sőt, nyila volt az öt háromhoz is, ha azt bedobja, kezdhetett volna az egyenlítésért. Nem mindig találtam el a triplákat, de szerencsémre a duplákkal nem volt gondom” – mondta az Arena4-nek.
Az ötszörös világbajnok holland méltatta a játékosainkat, a helyszínt illetően pedig fokozta tavalyi véleményét: már nemcsak a European Tour-, hanem a világ legjobbjának nevezte az MVM Dome-ot, ahol eddig pályafutása során játszott.
„Csak így tovább, Magyarország! Számos jó játékosa van az országnak, Nándor mellett ott volt András három bullal befejezett kiszállója – azt gondoltam, ez elképesztő! Ez a világ legjobb arénája, ahol valaha játszottam, a gyakorlóterem remek, mindenfelé képernyők, követhetem az eseményeket, sok játékos elfér bemelegítés közben, ilyesmit szeretnénk máshol is. Budapest kiváló házigazdája a dartsversenyeknek.”
Van Barneveldet Major Nándor követte a vegyes zónában, aki úgy fogalmazott: nagyon izgult a mérkőzés során, ami a koncentrációjára is hatással volt.
„Az első nyíl eldobásánál úgy éreztem, itt baj lesz… Azt mondtam magamnak, muszáj valami nagyot dobnom, nem nullázhat le az ellenfél! Amikor megdobtam a kiszállóimat, és a tömeg ünnepelt – az a világ legjobb érzése! Azért többet vártam magamtól, sajnálom, hogy így sikerült, szoknom kell még az ilyen versenyeket. Nagyobb bátorsággal kell kiállni, bárkivel is játsszon az ember. Ha máskor elveszem az ellenfelem kezdését, eltölt az érzés, hogy »igen, meg tudod csinálni«, de bevallom, ezt most nem tapasztaltam – muszáj fejben jobban a topon lenni, főleg a hozzá hasonló játékosok ellen. Andris elképesztően jól játszott, szinte sokkolt a teljesítménye, szavak nincsenek rá!” – dicsérte Borbélyt Major Nándor.
A Sárai Levente elleni sikere után Nathan Aspinall is kifejtette az Arena4-nek, kedveli a magyar fővárost és a rajongókat. „Jó látni az új tehetségeket, Levente remek játékos, még ha ezúttal nem is jött ki neki a lépés. Elvégeztem a munkát, örülök a győzelemnek” – mondta.
Az éppen pénteken 22 éves Sárai Levente nem dobott rosszul Aspinall ellen, de nem lehetett mit kezdeni az angollal, aki három ötköröse mellé egy négykörössel és egy 164-es kiszállóval zárta le a mérkőzést, miközben 101-et meghaladó átlagot ért el. Az augusztus 31-én a rendező ország selejtezőjén – amelyen négy magyar játékos juthatott ki a Hungarian Darts Trophyra – mind a négy meccsén 90-es átlag felett teljesítő, összesen csupán öt leget bukó Sárai üdítően pozitívan fogalmazott az összecsapást követően.
„Többet vártam magamtól, többet kellett volna készülnöm arra, mi várhat a színpadon, mert a gyakorlásból beletettem a munkát. Ám az ilyen hiányosságokon csak a rutin javíthat. Ez most így alakult, de abszolút pozitív élményként marad meg bennem ez a mérkőzés, nagyon örültem, hogy ilyen fantasztikus közönség előtt játszhattam, és remélem, jövőre is itt lehetek – mondta az Arena4-nek a két hónappal ezelőtt apukává váló versenyző. – Semmihez sem fogható élmény egy gyermek születése, nagyon pozitívan hatott rám mind a karrieremet, mind a magánéletemet tekintve.”
Kérdésre kifejtette, ezen a héten kisebb sérülést szenvedett a jobb, dobó kezén, ám ez a mérkőzésen már nem hátráltatta.
„A hat nulla valóban nem mutat szépen, de ha ilyen teljesítmény nyújt az ellenfél, akkor nem kell megmagyarázni a vereséget. Mindenképpen előrelendíti a karrieremet ez a találkozó, építhetek rá, következő alkalommal kihozom magamból a maximumot. A sérülés nem befolyásolta a játékomat, ám az elmúlt héten nem tudtam sem annyit gyakorolni, sem annyit pihenni, mint amennyit szerettem volna – mondta, majd kérdésünkre, hogy hogyan lehet kezelni azt, ha az ember amúgy jól dobál, de van egy ellenállhatatlan riválisa, így felelt: – Ez nem lényeges. Ő is ötszázegyről indul, én is, neki is három nyíl van a kezében, nekem is. Ő a rutinjával és a rengeteg munkával megnyerte ezt a meccset, minden elismerésem, remélhetőleg a következő mérkőzésünk után Nathan nyilatkozhat rólam úgy, hogy nekem gratulálhat!”