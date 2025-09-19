Hungarian Darts Trophy: Major és Sárai mellett a tavalyi döntős Gian van Veen is búcsúzott

A Hungarian Darts Trophy pénteki nyitányának esti szakaszában az a két magyar játékos kapott helyet, aki alaposan belehúzott a sorsoláskor. Major Nándor ugyanis az ötszörös világbajnok, a világranglistán 34. Raymond van Barneveldet kapta meg, míg Sárai Leventének a két évvel ezelőtti World Matchplay és a 2019-es UK Open győztesét, a világranglista-23. Nathan Aspinallt sorsolták ki – nem várt tehát könnyű párharc a mieinkre. Mindkét honfitársunkat a színpadon magyar zászlót lengetve, a közönség soraiból (csakúgy, mint a délutániakat) „ria, ria, Hungária”-felkiáltással fogadták.
„Barney” esélyeshez méltón kezdett, két 13 nyilas leggel 2–0-ra elhúzott, egy leggel később pedig már másodszor breakelte Majort – utóbbinál Major először dobhatott kiszállóra, de 51-nél kétszer is rontott dupla 20-ra, utána a holland rivális nem hibázott dupla 5-re. Aztán oda-visszabreakelték egymást, a 35 éves magyar versenyző alaposan belelendült a találkozóba. 3–0-s vezetésénél Van Barneveld majdnem megoldotta a 126-ot (két tripla 19 után csak a dupla 6-ot rontotta el), Major pedig kihasználta a hibát, a 83-at kidobva breakelt – erre a holland egy 12 nyilas leggel, 121-es kiszállóval válaszolt. Major nem hagyta magát, a következő legben megint breakelt, de Van Barneveld erre is tudott reagálni, megint hátsó pályáról vitt el leget. 5–3-as hátrányban a meccsben maradásért Major folytathatta volna a sormintát, ám 59-nél kettőt rontott a dupla 20-ra, a holland nagyágyú pedig a következő körben ezt nem hagyta annyiban, és 6–2-re megnyerte a meccset. Ez volt Major Nándor negyedik mérkőzése PDC-színpadon – két éve, első budapesti szereplése során sporttörténeti sikert aratott, ő volt az első magyar, aki a tornán, illetve a PDC European Tour versenysorozatban mérkőzést nyert, 6–4-re győzte le Ricardo Pietreczkót.
Sárai Leventének nem hagyott esélyt a korábban két vb-n is elődöntős Nathan Aspinall – pedig nem dobált rosszul a 22 éves magyar versenyző, négy 140-et is dobott, de az angol játékossal nem lehetett mit kezdeni. Négy 180-nat hajított – ebből Sárainak nem jutott –, az első öt legben három ötkörös leget is összehozott, mígnem az utolsó leget megoldotta négy kör, 12 nyíl alatt, egy 164-es kiszállóval lezárva a meccset, miközben nem hagyta, hogy magyar riválisa duplára dobhasson. Sárai Levente – aki a rendező ország augusztus 31-ei selejtezőjén mind a négy meccsén 90 feletti átlagot produkált, és összesen öt leget bukott csak el – a 2022-es budapesti torna után játszott ismét European Touron, egyébként pedig éppen pénteken volt a 22. születésnapja.
A péntek esti szakasz egyébként rögtön két döntő leges mérkőzéssel kezdődött – Jermaine Wattimena majdnem felállt 2–5-ről Thibaut Tricole ellen, meccsnyilai is voltak, végül a francia versenyző nem engedte ki a kezéből a sikert, ezután Rob Owen ejtette ki kisebb meglepetésre, szintén 6–5-tel a tavaly Budapesten elődöntőt játszó Ryan Searle-t. Daryl Gurneynek Leon Weber, Richard Veenstrának Cameron Crabtree ellen nem okozott gondot a továbbjutás. A 2022-es Hungarian Darts Trophy győztese, Joe Cullen megizzadt Lukas Wenig ellen, de a két breakváltást is hozó mérkőzésből sikerült jól kijönnie. Ellenben a tavalyi döntős Gian van Veen 6–3-ra kikapott Niko Springertől – annak ellenére, hogy 105 feletti átlagot produkált, és hat 180-at is dobott, míg ellenfele egyet sem, ámde a német rivális jóval magabiztosabban dobálta a kiszállókat (8/6), mint a holland (10/3).
DARTS
HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA
MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.
PÉNTEK
Esti szakasz
Thibault Tricole (francia, 86.29)–Jermaine Wattimena (holland, 87.94) 6–5
Rob Owen (walesi, 98.71)–Ryan Searle (angol, 100.68) 6–5
Daryl Gurney (északír, 84.64)–Leon Weber (német, 79.77) 6–1
Raymond van Barneveld (holland, 90.24)–Major Nándor (78.30) 6–2
Richard Veenstra (holland, 96.99)–Cameron Crabtree (angol, 89.80) 6–3
Joe Cullen (angol, 93.79)–Lukas Wenig (német, 89.36) 6–5
Niko Springer (német, 95.74)–Gian van Veen (holland, 105.95) 6–3
Nathan Aspinall (angol, 101,33)–Sárai Levente (78.07) 6–0
Délutáni szakasz
Matthew Dennant (angol, 83.29)–Andrew Gilding (angol, 90.65) 6–4
Cameron Menzies (skót, 89.52)–Prés Nándor (75.49) 6–1
Ryan Joyce (angol, 92.00)–Ritchie Edhouse (angol, 92.16) 6–2
Ricardo Pietreczko (német, 89.81)–Jim Williams (walesi, 87.36) 6–1
Kim Huybrechts (belga, 89.14)–Andreas Hyllgaardhus (dán, 74.79) 6–2
Luke Woodhouse (angol, 93.92)–Borbély András (96.55) 6–4
Darren Beveridge (skót, 93.07)–Wessel Nijman (holland, 82.27) 6–2
Tom Bissell (angol, 84.30)–Dirk van Duijvenbode (holland 83.44) 6–5
SZOMBAT
Délutáni szakasz
Martin Schindler (német, 15. kiemelt)–Ryan Joyce (angol)
Ross Smith (angol, 11.)–Cameron Menzies (skót)
Danny Noppert (holland, 14.)–Rob Owen (walesi)
Chris Dobey (angol, 6.)–Darren Beveridge (skót)
Rob Cross (angol, 8.)–Daryl Gurney (északír)
James Wade (angol, 5.)–Luke Woodhouse (angol)
Peter Wright (skót, 12.)–Kim Huybrechts (belga)
Dave Chisnall (angol, 10.)–Raymond van Barneveld (holland)
Esti szakasz
Damon Heta (ausztrál, 9.)–Niko Springer (német)
Gerwyn Price (walesi, 7.)–Richard Veenstra (holland)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Matthew Dennant (angol)
Luke Littler (angol, 2.)–Joe Cullen (angol)
Luke Humphries (angol, 1.)–Nathan Aspinall (angol)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Thibaut Tricole (francia)
Josh Rock (északír, 13.)–Ricardo Pietreczko (német)
Mike De Decker (belga, 16.)–Tom Bissell (angol)