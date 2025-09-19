Hungarian Darts Trophy: Major és Sárai mellett a tavalyi döntős Gian van Veen is búcsúzott

A Hungarian Darts Trophy pénteki nyitányának esti szakaszában az a két magyar játékos kapott helyet, aki alaposan belehúzott a sorsoláskor. Major Nándor ugyanis az ötszörös világbajnok, a világranglistán 34. Raymond van Barneveldet kapta meg, míg Sárai Leventének a két évvel ezelőtti World Matchplay és a 2019-es UK Open győztesét, a világranglista-23. Nathan Aspinallt sorsolták ki – nem várt tehát könnyű párharc a mieinkre. Mindkét honfitársunkat a színpadon magyar zászlót lengetve, a közönség soraiból (csakúgy, mint a délutániakat) „ria, ria, Hungária”-felkiáltással fogadták.

„Barney” esélyeshez méltón kezdett, két 13 nyilas leggel 2–0-ra elhúzott, egy leggel később pedig már másodszor breakelte Majort – utóbbinál Major először dobhatott kiszállóra, de 51-nél kétszer is rontott dupla 20-ra, utána a holland rivális nem hibázott dupla 5-re. Aztán oda-visszabreakelték egymást, a 35 éves magyar versenyző alaposan belelendült a találkozóba. 3–0-s vezetésénél Van Barneveld majdnem megoldotta a 126-ot (két tripla 19 után csak a dupla 6-ot rontotta el), Major pedig kihasználta a hibát, a 83-at kidobva breakelt – erre a holland egy 12 nyilas leggel, 121-es kiszállóval válaszolt. Major nem hagyta magát, a következő legben megint breakelt, de Van Barneveld erre is tudott reagálni, megint hátsó pályáról vitt el leget. 5–3-as hátrányban a meccsben maradásért Major folytathatta volna a sormintát, ám 59-nél kettőt rontott a dupla 20-ra, a holland nagyágyú pedig a következő körben ezt nem hagyta annyiban, és 6–2-re megnyerte a meccset. Ez volt Major Nándor negyedik mérkőzése PDC-színpadon – két éve, első budapesti szereplése során sporttörténeti sikert aratott, ő volt az első magyar, aki a tornán, illetve a PDC European Tour versenysorozatban mérkőzést nyert, 6–4-re győzte le Ricardo Pietreczkót.