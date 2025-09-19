Hungarian Darts Trophy: Borbély 170-es kiszállót is dobott, de kikapott Woodhouse-tól

Túlzás nélkül állítható: Borbély András a Hungarian Darts Trophy, sőt, a European Tour történetének egyik, ha nem a legjobb magyar produkcióját mutatta be a torna nyitányán péntek délután, még úgy is, hogy végül vereséget szenvedett. Az augusztusban 20. évét betöltő, az ifjúsági korosztályban eddig 13 WDF-tornát megnyerő versenyzőnek ez volt mindössze a harmadik PDC-színpadi mérkőzése, mindebből viszont semmi sem látszott, és keményen feladta a leckét a 2025-ös PDC-világbajnokságon nyolcaddöntős, a tavalyi Európa-bajnokságon elődöntős angol ellenfelének, a világranglistán 31., 36 esztendős Luke Woodhouse-nak. – számos dobása méltán keltett üdvrivalgást az MVM Dome-ban.

Borbély már a második körben bevitt egy 180-at, és hozta a kezdését, majd breakelt – 177-tel kezdett, és egy ötkörös leg végén 20-20-bull kombinációval oldotta meg a 90-et. Az első két legben 110 feletti (!) volt az átlaga az első kilenc nyílra, és ez a meccs végére esett le éppen csak 100 alá, 99-re – a halványan kezdő Woodhouse ekkor rájött, hogy nem fog csak úgy besétálni a második körbe, ha egyáltalán… Sikerült felpörgetnie magát, és gyorsan elvitt sorozatban négy leget, és lépett el 4–2-re úgy, hogy Borbély nem esett vissza, a magyar játékos továbbra is szórta a 100 felettieket (végül 17 ilyet dobott, kettővel elmaradva csak Woodhouse 19 darab 100 felettiétől).

Ha a tényeket nézzük, innentől már végig az angol vezetett, de súlyos hiba lenne csupán ennyit megjegyeznünk – Borbély András 12 nyílból, egy fantasztikus 170-es kiszállóval (!) zárta le a hetedik leget, és zárkózott fel 4–3-ra (amit az ellenfél is megtapsolt), az újabb kezdésénél pedig megint 20-20-bull volt a megoldás 90-re. Négy megnyert legjéből hármat bullal zárt le, 5–4 volt az állás, még az angol javára, de Woodhouse továbbra is izgulhatott – ugyanis Borbélynak volt esélye a breakre, hogy kiharcolja a döntő leget. Ám 25-nél rontott, és ezt a rivális kihasználta, a kiszállókat elég magabiztosan (12/6) dobáló Woodhouse 6–4-re nyert. Borbély András ugyanakkor megsüvegelendő teljesítményt nyújtott – szokták mondani: így ki lehet kapni!

A délután korábbi, magyar vonatkozású mérkőzésén Prés Nándornak drukkolhattunk. Ellenfele Cameron Menzies volt – a tavalyi Grand Slam of Dartson, valamint két idei European Tour-fordulón is negyeddöntőt játszott a skót versenyző, ám éppen egy nagy pofon után érkezett az MVM Dome-ba. A múlt heti World Series of Darts Finals második körében ugyanis úgy kapott ki Chris Dobeytól 6–1-re, hogy mindössze 66.85-ös átlagot produkált, a verseny tízéves történetében új negatív rekordot felállítva ezzel.

Ezúttal – bár szintén nem játszott extrát – jobbik formáját hozta. A beragadó Prést az első legben breakelte, majd a harmadik legben Prés először dobhatott duplára, 56-ról kiszállhatott volna, ám kétszer is rontott a dupla 20-ra, így Menzies egy hétkörös legben megint elvette a kezdését – és mivel a sajátjait hozta, így viszonylag könnyedén ellépett 4–0-ra. Amint magyar ellenfele 100 felettit dobott, volt rá válasza, és a kiszállókkal sem bajlódott (11/6-tal zárt).

„Ne kapkodj Nándi, saját tempó!” – hangzott el többször a közönség soraiból, és Prés időnként igyekezett is kicsit lassítani a játékon, higgadt maradni, miközben Menzies keze elég gyorsan pörgött. Az ötödik legben úgy tűnt, a magyar versenyző megérkezett a meccsbe, két 140-es kört egy 100-as követett, a négykörös legért rádobhatott a 121-re, amelynél csak a dupla 14-et rontotta el – 14 nyílból szállt ki végül, és szépített. Menzies azonban összekapta magát, és a következő két legben nem hagyott momentumot ellenfelének, és 6–1-re győzött. A 26 éves Présnek ez volt karrierje második European Tour-mérkőzése, és bár a tavaly szeptemberi Swiss Openhez képest – amelyen 6–0-ra kapott ki Andrew Gildingtől – ezúttal fogott egy leget, ez nem vigasztalta a magyar dartsost.

A péntek délutáni szakasz összességében sima mérkőzéseket hozott, Ryan Joyce Ritchie Edhouse-t, Ricardo Pietreczko Jim Williamset, Kim Huybrechts Andreas Hyllgaardhust búcsúztatta. Kisebb meglepetésre Matthew Dennant 0–2-ről fordítva búcsúztatta a két éve a UK Openen első PDC-majortornáját megnyerő Andrew Gildinget, míg a tavaly Budapesten negyeddöntős Wessel Nijman hamar 4–0-s hátrányba került, és csak két leget nyert neg Darren Beveridge ellen. A délután egyetlen döntő leges meccsén a mindössze második European Tour-viadalán részt vevő Tom Bissell 2–1-nél elvesztette a kezdését a 2020-ban World Grand Prix-, 2021-ben World Series Finals-döntős Dirk van Duijvenbode ellen, ám később kétszer is breakelte riválisát, és továbbjutott.

DARTS

HUNGARIAN DARTS TROPHY, A PDC EUROPEAN TOUR 12. ÁLLOMÁSA

MVM DOME, SZEPTEMBER 19–21.

PÉNTEK

Délutáni szakasz

Matthew Dennant (angol, 83.29)–Andrew Gilding (angol, 90.65) 6–4

Cameron Menzies (skót, 89.52)–Prés Nándor (75.49) 6–1

Ryan Joyce (angol, 92.00)–Ritchie Edhouse (angol, 92.16) 6–2

Ricardo Pietreczko (német, 89.81)–Jim Williams (walesi, 87.36) 6–1

Kim Huybrechts (belga, 89.14)–Andreas Hyllgaardhus (dán, 74.79) 6–2

Luke Woodhouse (angol, 93.92)–Borbély András (96.55) 6–4

Darren Beveridge (skót, 93.07)–Wessel Nijman (holland, 82.27) 6–2

Tom Bissell (angol, 84.30)–Dirk van Duijvenbode (holland 83.44) 6–5

Esti szakasz

Jermaine Wattimena (holland)–Thibault Tricole (francia)

Ryan Searle (angol)–Rob Owen (walesi)

Daryl Gurney (északír)–Leon Weber (német)

Raymond van Barneveld (holland)–Major Nándor

Richard Veenstra (holland)–Cam Crabtree (angol)

Joe Cullen (angol)–Lukas Wenig (német)

Gian van Veen (holland)–Niko Springer (német)

Nathan Aspinall (angol)–Sárai Levente