Hét orosz is indulhat a súlyemelő vb-n

2025.09.24. 11:39
A kétszeres vb-győztes Artyom Okulov nem indulhat a vb-n (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF) hét orosz versenyző semleges színekben való indulásához járult hozzá az októberi világbajnokságon, kilencnek a részvételére azonban nemet mondott.

Az IWF négy, tartalékként nevezett oroszt is lehúzott a nevezési listáról – jelentette a TASZSZ állami hírügynökség. 

Az elutasítottak között szerepel Artyom Okulov (88 kg), aki aranyérmet nyert a 2015-ös és a 2018-as világbajnokságon, továbbá a kétszeres Európa-bajnok Anasztaszija Romanova (77 kg), aki bronzérmes volt a tíz évvel ezelőtti vb-n. Nem lehet ott az idei csúcseseményen Zulfat Garajev (71 kg) és Jana Szotyijeva (86 kg) sem, akik bronzérmet szereztek a 2021-es világbajnokságon.

Orosz súlyemelők eddig utoljára – a 2022-es ukrajnai háború kitörése előtt – 2021 decemberében versenyeztek világbajnokságon, amikor a tornát Taskentben rendezték. 

Az idei vb-nek október 2. és 11. között a norvégiai Förde ad otthont, ahol két magyar, Árva Cintia (48 kg) és Mitykó Veronika (86 kg) indul.

 

 

