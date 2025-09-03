Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárd is asztalhoz ül a szamarkandi Grand Swissen

2025.09.03. 13:31
Rapport Richárd (Fotó: Koncz Márton)
sakk Gaál Zsóka Rapport Richárd
Három magyar sakkozóval csütörtökön rajtol el Szamarkandban a sportági világszövetség (FIDE) Grand Swiss elnevezésű viadala, amelynek első két helyezettje indulhat majd a nyílt mezőnyben és a nőknél is a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

A 116 résztvevős nyílt kategóriában a nemzetközi nagymesterek sorában asztalhoz ül 17. kiemeltként Rapport Richárd (2711 Élő-pont), a ranglistán 67., honosított orosz Szjugirov Szanan (2627), valamint az 56 fős női mezőnyben a 26. Gaál Zsóka (2388).

A kétévente sorra kerülő Grand Swiss-viadalok közül az elsőt 2019-ben rendezték meg az Ír-tengeri Man-szigeten, innen a 2021-es kiadást Rigába helyezték át a szigeten bevezetett Covid-korlátozások miatt. A lett fővárosban volt az első női verseny. A 2023-as Grand Swissnek, ahol már mindkét nem képviselői asztalhoz ültek, ismét a Man-sziget adott otthont.

A FIDE előzetes anyagában úgy fogalmazott, hogy az idei nyílt verseny mezőnye egyenesen félelmetes: tizennyolc játékos büszkélkedhet 2700 Élő-pont feletti értékeléssel, ők alkotják a szupernagymester kategóriát. A mezőnyben 74-en vannak azok a nemzetközi nagymesterek, akiknek 2600 és 2699 közötti pontjuk van.

Mindkét eseményt 11 fordulós svájci rendszerben bonyolítják le. Az első kör partijai csütörtök délután, helyi idő szerint 15 – magyar idő szerint 12 – órakor kezdődnek. A mérkőzések mindennap zajlanak, kivéve szeptember 10-ét, amely pihenőnap. Az utolsó fordulót szeptember 15-én tartják.

A végső sorrend megállapításánál pontazonosság esetén az ellenfelek értékszámátlagát veszik figyelembe, de ebbe nem számítják bele a legkisebb értékszámot.

Az üzbegisztáni torna nyereményalapja a férfiaknál a 2023-as 460 ezer dollárról 625 ezerre, míg a nőknél 140 ezerről 230 ezer dollárra nőtt.

 

