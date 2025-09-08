Hamarosan kiderül, ki lesz 2025-ben hazánk PDC dartsbajnoka – jön az V. Hungarian Darts Trophy!

A magyar dartsrajongók legnagyobb örömére Budapest idén is szerepel PDC European Tour versenysorozat állomásai között: a Darts Event Kft. immár ötödik éve hozzá el hazánkba a darts legkiemelkedőbb csillagait. 2025. szeptember 19. és 21. között 48 profi dartsjátékos méri össze a tudását a budapesti MVM Dome-ban, és küzd meg a bajnoki kupáért, valamint a 175 000 angol font összdíjazású verseny győztesének járó 30 000 fontért.

Régi ismerősök

Az V. Hungarian Darts Trophy-ra hivatalos játékosok között számos ismerős névre lelhetnek a sportág követői. Várhatóan most is ringbe szállnak nálunk a verseny korábbi nyertesei: a Hungarian Darts Trophy 2021-es győztese, Gerwyn Price, a 2022-es nyertes, Joe Cullen, 2023 bajnoka, Dave Chisnall, valamint a tavalyi év győztese, Michael van Gerwen.

Vajon a világranglista jelenleg 3. helyén álló, háromszoros holland világbajnoknak sikerül történelmet írnia és megvédenie a Hungarian Darts Trophy bajnoki címét?

A Hungarian Darts Trophy címvédője

Az 1989-es születésű Michael van Gerwen 13 évesen kezdett el versenyszerűen dartsozni.

Két éves BDO-s karrierje után 2007-ben lett a PDC tagja. Első kiemelt PDC-tornagyőzelmét a 2012-es World Grand Prix-n aratta, amely után egyre jöttek a sikerek. A 2014-es világbajnokságon megszerezte első világbajnoki címét – amellyel akkor ő lett a sportág legfiatalabb világbajnoka. Győzelmével a világranglistán is az első helyre ugrott, letaszítva a trónról a legendás Phil Taylort. „Mighty Mike” ezt a világelsőséget 2021-ig tudta megőrizni, amely időszak alatt további két világbajnokságot is megnyert 2017-ben és 2019-ben.

Michael van Gerwen a rajongók gyűrűjében a 2024-es Hungarian Darts Trophy-n (Fotó: Darts Event Kft.)

Michael van Gerwen az eddigi karrierje során számos tornán aratott győzelmet: ő a sportág egyik legnagyobb játékosa, a PDC történetének második legsikeresebb dartsosa a tizenhatszoros világbajnok Phil Taylor után. A Triple Crown-nal rendelkező játékosok közé tartozik, azaz pályafutása alatt már sikerült megnyernie a PDC három legrangosabb versenyét, a világbajnokságot, a Premier Leauge-et és a World Matchplay-t is – jelenleg vele együtt eddig csak öten tudták ezt teljesíteni.

És hogy kik lesznek a kihívói? Többek között a világranglista jelenlegi 2. helyezettje, az angol Luke Littler és a skót legenda, Gary Anderson. Ők mindketten először mérettetik meg magukat a Hungarian Darts Trophy-n.

A fiatal titán

A 18 éves, „The Nuke” becenévre hallgató Luke Littler egészen kicsi korában kezdett el dartsozni, tehetsége már nagyon korán megmutatkozott. 6 éves volt első 180-asakor, de 13 évesen már kilencnyilassal is büszkélkedhetett, 14 évesen pedig megszerezte első felnőtt tornagyőzelmét. Számos versenyt nyert meg tinédzserként, és több rekord eredmény is köthető a nevéhez. Például 2024-ben a Bahrain Darts Masters-en dobott kilencnyilasával ő lett a legfiatalabb játékos, aki televíziós kilencnyilast dobott.

Luke Littler, a világranglista jelenlegi 2. helyezettje, dartsvilágbajnok (Fotó: Darts Event Kft.)

2024-ben megnyerte a Premier League-et is, majd idén – 17 évesen és 347 naposan – a PDC világbajnokságon aratott győzelmet, ezzel ő lett a darts történetének legfiatalabb világbajnoka. A döntőben Michael van Gerwen volt az ellenfele, akitől nem csak a világbajnoki címet orozta el, de az általa korábban tartott legfiatalabb világbajnok rekordját is. A világbajnoki cím után hamarosan megnyerte a World Matchplay tornát is, amelynek köszönhetően bekerült a Triple Crown-nal rendelkezők illusztris társaságába.

A skót legenda

A kétszeres világbajnok Gary Anderson 24 évesen fogott dartsnyilat először a kezébe, de ez nem gátolta meg abban, hogy remek eredményeket érjen el a sportágban.

Az 1970-es születésű játékos 2000-ben a BDO kötelékében kezdte dartsos pályafutását, ahol több nagy címet is bezsebelt az évek során. 2007-ben a WDF világelsője, 2008-ban a WDF második legjobb játékosa volt.

2009-ben csatlakozott a PDC-hez. 2011-ben az első PDC világbajnokságán rögtön a második helyen végzett, 2015-ben pedig megszerezte az első világbajnoki címét, ahol a döntőben Phil Taylort győzte le. Egy évvel később sikeresen megvédte a címét, újra világbajnok lett.

Gary Anderson, a kétszeres dartsvilágbajnok skót legenda (Fotó: PDC)

Eddigi karrierje során számos győzelmet aratott, és ő is a teljesítette már a darts mesterhármasát: világbajnoki címei mellett kétszer aratott diadalt a Premier League-n, 2011-ben és 2015-ben, valamint 2018-ban megnyerte a World Matchplay-t is.

A „Flying Scotsman” sokáig a top 4-ben szerepelt, állt a világranglista második helyén is, jelenleg a 12.

Kihagyhatatlan program

A Hungarian Darts Trophy-n azonban nem csak őket láthatod majd, hanem a sportág más nagyágyúit is. A háromnapos viadal az izgalmas fordulatokban gazdag mérkőzések mellett óriási bulit – vidám hangulatot, együtt buzdítást, közös örömtáncot, jelmezversenyt – is ígér, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat.

Reméljük, idén is sokszor emelhetjük magasba a 180-as táblákat (Fotó: Darts Event Kft.)

Tavaly a European Tour-sorozat történetében is rekordnak számító, összesen 23,500 néző látogatott el a Hungarian Darts Trophy-ra, hogy személyesen élhesse át ezt a semmihez sem fogható hangulatot. Idén te is köztük leszel?

A Hungarian Darts Trophy-t a Darts Event Kft. hozza el a dartsszerető közönségnek.

Az V. Hungarian Darts Trophy főtámogatója az MVM, kiemelt támogatója a MOL és az MBH Bank.

További információ és jegyvásárlás: https://www.dartsevent.com/

A hangulatra valószínűleg idén sem lesz panasz, és persze nem marad el a jelmezverseny sem (Fotó: Darts Event Kft.)