Fujairah Global: Szjugirov szerepelt a legjobban a magyar sakkozók közül

Az Egyesült Arab Emírségekben rendezett, svájci rendszerben lebonyolított nagyszabású tornán, amelyen a különböző kategóriákban 71 ország képviselői indultak, Szjugirov Szanan 5,5 pontot gyűjtött a kilenc fordulóban. A szintén oroszból magyar sakkozóvá lett Dudin Gleb (4,5 pont) a 21. helyen fejezte be szereplését, míg az egyformán 3 pontos Kozák Ádám és Kántor Gergely a 37., illetve a 39. pozícióban zárt – az esemény honlapjának eredményközlése szerint.

A Szupersztárok elnevezésű kategóriát 7 ponttal az indiai Venkatesh Pranav nagymester, az idei junior világbajnok nyerte.