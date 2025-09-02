Nemzeti Sportrádió

Fujairah Global: Szjugirov szerepelt a legjobban a magyar sakkozók közül

Vágólapra másolva!
2025.09.02. 14:23
null
Szjugirov Szanan gondolkodóban... (Fotó: MTI/Illyés Tibor, archív)
Címkék
sakk Szjugirov Szanan Fujairah Global
A négy magyar sakkozó közül a honosított orosz nagymester, Szjugirov Szanan szerepelt a legjobban a Fujairah Global elnevezésű nemzetközi viadalon, amelyen nyolcadikként végzett.

Az Egyesült Arab Emírségekben rendezett, svájci rendszerben lebonyolított nagyszabású tornán, amelyen a különböző kategóriákban 71 ország képviselői indultak, Szjugirov Szanan 5,5 pontot gyűjtött a kilenc fordulóban. A szintén oroszból magyar sakkozóvá lett Dudin Gleb (4,5 pont) a 21. helyen fejezte be szereplését, míg az egyformán 3 pontos Kozák Ádám és Kántor Gergely a 37., illetve a 39. pozícióban zárt – az esemény honlapjának eredményközlése szerint.

A Szupersztárok elnevezésű kategóriát 7 ponttal az indiai Venkatesh Pranav nagymester, az idei junior világbajnok nyerte.

sakk Szjugirov Szanan Fujairah Global
Legfrissebb hírek

Rapport Richárd 29., Gaál Zsóka a lányoknál 7. a sakkvilágranglistán

Egyéb egyéni
2025.09.01. 09:06

Sakk: Gaál Zsóka férfi nemzetközi mesteri címet szerzett

Utánpótlássport
2025.08.24. 11:05

Meglepetés az Első Szombat sakkversenyen

Egyéb egyéni
2025.08.10. 18:50

Sakkvilágranglista: Rapport Richárd 28., Gaál Zsóka a lányoknál 8.

Egyéb egyéni
2025.08.01. 12:22

Sakk: Rapport Richárd a második lett az öszkemeni tornán

Egyéb egyéni
2025.07.30. 19:07

Divya Deshmukh nyerte a sakk vk-t

Egyéb egyéni
2025.07.28. 14:31

Az orosz női válogatott ott lehet a sakkcsapat-világbajnokságon Linaresben

Egyéb egyéni
2025.07.22. 13:00

Polgár Judit különleges sakkfesztiválon diadalmaskodott

Egyéb egyéni
2025.07.16. 10:43
Ezek is érdekelhetik