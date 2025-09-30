Nemzeti Sportrádió

Evezés: Szántó Évát beválasztották a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottságába

2025.09.30. 09:09
Szántó Éva bekerült a végrehajtó bizottságba (Fotó: Facebook, Magyar Evezős Szövetség - Hungarian Rowing Federation)
Szántó Évát beválasztották a Nemzetközi Evezős Szövetség végrehajtó bizottságába – adta hírül közösségi oldalán a magyar szövetség.

A bejegyzés hangsúlyozta: a kinevezés jelentős sportdiplomáciai elismerés, amely lehetőséget biztosít a Magyar Evezős Szövetség számára, hogy közvetlenül részt vegyen a sportág nemzetközi irányításában és döntéshozatalában.

A sanghaji evezős világbajnokságot követően zajlott le a kongresszus, ahol a küldöttek újraválasztották Jean-Christophe Rolland-t elnöknek. A versenyzőként olimpiai aranyérmes és kétszeres világbajnok, 57 esztendős francia sportvezető immár negyedik ciklusát kezdi meg a szervezet élén.

 

