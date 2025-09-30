Evezés: Szántó Évát beválasztották a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottságába

A bejegyzés hangsúlyozta: a kinevezés jelentős sportdiplomáciai elismerés, amely lehetőséget biztosít a Magyar Evezős Szövetség számára, hogy közvetlenül részt vegyen a sportág nemzetközi irányításában és döntéshozatalában.

A sanghaji evezős világbajnokságot követően zajlott le a kongresszus, ahol a küldöttek újraválasztották Jean-Christophe Rolland-t elnöknek. A versenyzőként olimpiai aranyérmes és kétszeres világbajnok, 57 esztendős francia sportvezető immár negyedik ciklusát kezdi meg a szervezet élén.