Értük izgulhatunk az V. Hungarian Darts Trophy-n – mutatjuk a magyar versenyzőket

A PDC európai versenysorozatának tizenkettedik állomásán, a Hungarian Darts Trophy-n a sportág olyan nagyágyúi állnak dobóállásba, mint a Hungarian Darts Trophy címvédője, Michael van Gerwen, a friss világbajnok Luke Littler vagy a skót legenda Gary Anderson – utóbbi kettő most először lép színpadra magyar közönség előtt.

A budapesti verseny 48 fős mezőnyében a házigazda jogán négy hazai versenyző is helyet kapott. A magyar játékosoknak szóló selejtezőn összesen 54 dartsos mérettette meg magát, hogy megszerezze a Hungarian Darts Trophy-n való indulás jogát, és versenybe szállhasson a bajnoki címért és a győztesnek járó 30.000 font összegű főnyereményért.

Borbély András a 2018-as Jamie Lewis – Phil Taylor világbajnoki elődöntőt nézve döntötte el, hogy dartsozni kezd, egyszerűen magával ragadta a hangulat. A kitartását a legnagyobb erősségének tartó fiatal játékos már komoly ifjúsági sikerekkel büszkélkedhet: a 2023-as WDF ifjúsági világbajnokságon az elődöntőig jutott, a 2022-es ifjúsági Európa-bajnokságon pedig Littlerrel mérhette össze a tudását az elődöntőben, ahol végül a harmadik helyezést zsebelte be.

Nem ismeretlen számára a PDC European Tour színpada sem: részt vett a 2022-es Hungarian Darts Trophy-n volt, idén pedig ott volt a müncheni German Darts Trophy mezőnyében is.

Borbély már nagyon várja, hogy tábla elé álljon a PDC European Tour következő állomásán is: „Külön öröm, hogy München után magyar közönség előtt is megadatik ez számomra az idei évben. Igyekszem a lehető legfelkészültebben megérkezni a versenyre, minden tőlem telhetőt megteszek a sikeres szereplés érdekében” – mondja.

Major Nándor is állt már a Hungarian Darts Trophy színpadán, méghozzá 2023-ban. „Elmondani nem tudom azt a csodálatos érzést, ami tavalyelőtt történt. Hatalmas szeretetet kaptam ismerősöktől, barátoktól és ismeretlenektől is” – idézi fel.

Major a 2015-ös Gary Anderson – Phil Taylor világbajnoki döntő hatására lett a darts szerelmese. Eddigi sikerei közül a 2023-as Poland Darts Mastersen való részvételét és a 2024-es World Cup of Dartsra való kijutását emeli ki, valamint, hogy kétszer is utazhatott már a dartsválogatottal. A legbüszkébb azonban a 2023-as Hungarian Darts Trophy-n született, Ricardo Pietreczko elleni győzelmére – méltán, ez a diadal ugyanis sporttörténelmi jelentőségű volt: korábban még egy magyar játékosnak sem sikerült European Tour-torna során főtáblás mérkőzést nyernie.

Már ő is izgatottan várja, hogy újból megmérettesse magát az MVM Dome-ban. Elmondása szerint mentálisan nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, ezt tartja az egyik legfőbb erősségének.

Prés Nándor 2024-ben kvalifikált először a European Tour nemzetközi mezőnyébe, amikor a Swiss Darts Trophyra jutott be, a torna magyarországi állomásán azonban most debütál.

A dartsjátékos 2017-ben ifjúsági magyar bajnoki címet szerzett, néhány évvel később pedig a páros világbajnokságon, a World Cup of Dartson is szerepelt. Prés azt is elárulta, miért szeret játszani: „Legfőképpen az tetszik benne, hogy a magad ura vagy, és senki máson nem múlik, csak rajtad, hogy mit érsz el, legyen szó bármilyen szintről”.

A Hungarian Darts Trophyra várakozással telve készül, de nem akar magára túl nagy nyomást helyezni, ugyanis a játék minden percét élvezni szeretné. Legfőbb erősségének szorgalmát és kitartását tartja, úgy gondolja, ezek elengedhetetlenek a sikerhez.

Sárai Levente 2022-ben már játszott a Hungarian Darts Trophy-n, az idei verseny azonban igazán különleges lesz számára: szeptember 19-én – a budapesti torna első napján – ünnepli 22. születésnapját.

Sárai beleszületett a darts világába, ugyanis édesapja, idősebb Sárai Levente az MDSZ-válogatott tagja volt. A fiú az ő hatására szeretett bele a sportágba, amelyben azt szereti a legjobban, hogy „a tábla előtt csakis magára számíthat az ember”.

A fiatal játékos a laza felfogását tartja a legnagyobb erősségének. A 2022-es Hungarian Darts Trophy-n való részvétele mellett a 2023-as World Cup of Dartsra való kijutására a legbüszkébb. Ha bárkivel játszhatna, legszívesebben Michael van Gerwennel állna tábla elé – őt tartja a mai kor egyik legjobb dartsjátékosának Luke Littler mellett. Sárai szerint a titkuk az alázatukban, valamint a győzni akarásukban rejlik.

A magyar versenyzők a háromnapos Hungarian Darts Trophy nyitónapján, szeptember 19-én állnak először a tábla elé, így azon a napon biztos, hogy szurkolhat nekik az MVM Dome közönsége. A folytatás pedig már csak rajtuk múlik: ha továbbjutnak, szombaton és vasárnap is láthatjuk őket a világ legjobbjai ellen.

