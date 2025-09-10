Elindult a Héraklész utánpótlás-nevelési program applikációja

Nemzeti Sportrádió

2025.09.10. 16:36
Fotó: Héraklész Program/Facebook
Baji Balázs Schmidt Ádám Héraklész Program
Mobiltelefonos applikáció készült Magyarország kiemelt utánpótlás-nevelési programjához, az olimpiai szinten sportoló gyermekeket támogató Héraklész Programhoz. Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint az alkalmazás célja, hogy forradalmasítsa a fiatal tehetségek felkészülését és az edzők munkáját, valamint a teljes program működését.

A Medalyst sporttech startup által fejlesztett applikáció több funkciót ötvöz: a felhasználók naprakész információkat kapnak a magyar sport világából és a program eseményeiről, hozzászólási és reagálási lehetőséggel, emellett rövid videókat érhetnek el edzésről, regenerációról, táplálkozásról és sérülésmegelőzésről, kvízekkel kiegészítve. Láthatják a program által biztosított vizsgálati eredményeket, étrendi ajánlásokat és testösszetétel-elemzéseket egy helyen, azonnali értesítésekkel, a kvízekben szerzett pontok pedig ranglistán mérhetők össze – a legjobbak időről időre jutalomban részesülnek.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az applikációhoz készült videóban kiemelte, hogy a Héraklész-program központjában mindig is a fiatal sportolók fejlődése állt, ebben nagy mérföldkő az alkalmazás megjelenése.

„Amikor megálmodtuk a Héraklész Applikációt, egy célt tartottunk szem előtt: minden kerettag számára a lehető legjobb feltételeket biztosítani a fejlődéshez, a közösséghez való tartozáshoz, a tudás bővítéséhez és az egészség megőrzéséhez” – mondta Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatója.

A közleményben kiemelték, hogy a 2001-ben indult, majd 2023-ban új lendületet vett Héraklész-program több mint két évtizede biztosít szakmai és anyagi támogatást az utánpótláskorú sportolóknak 30 egyéni- és csapatsportágban. A program feladata, hogy a legtehetségesebb fiatalok olyan háttérrel készülhessenek, amely nemzetközi szinten is versenyképessé teszi őket. Az új applikáció a hagyományos edzőtáborok és szakmai háttér mellett immár digitális eszköztárat is biztosít a sportolóknak és edzőiknek.

 

