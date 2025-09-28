Cselgáncs World Tour: négy magyar Grand Prix-érem Csingtaóból, egy ezüst Prágából

A judoinfo.hu szaklap vasárnapi tájékoztatása szerint a WT hatéves szünet után tért vissza Kínába, ahol előzőleg a koronavírus-járvány kitörése előtt rendeztek Grand Prix-tornát. A világranglistapont-szerző eseményre 26 ország kétszáz versenyzője érkezett, köztük a kilencfős magyar válogatott is.

Az 52 kilogrammosoknál Gyertyás Róza, a BHSE világbajnoki bronzérmese a negyeddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az észak-koreai Kim ellen intésekkel nyert, az elődöntőben azonban nem bírt a későbbi aranyérmes japán Takeucsival. A bronzmeccs a kínai Csiang ellen valóságos jutalomjáték volt, a 23 éves Gyertyás a második percben vazaarival előnybe került, s a földharcban karfeszítéssel megszerezte a győzelmet, s ezzel együtt a negyedik World Tour-érmét.

A 90 kilósoknál két magyar került szembe egymással a negyeddöntőben Nerpel Gergely (TFSE) és Sáfrány Péter (Miskolci VSC) személyében. A kiélezett csatát utóbbi nyerte jukóval, de végül mindketten a bronzéremért léphettek tatamira. Mindkét csata hosszabbítást hozott, Nerpel ipponnal verte a lengyel Drzymalt, Sáfrány pedig a hazaiak reménységét, But győzte le. A 24 éves Nerpel pályafutása első World Tour-érmét szerezte meg, a 23 esztendős Sáfrány harmadszor állhatott fel a sportág legrangosabb sorozatának dobogójára.

A 100 kilogrammos Vég Zsombor valósággal átgázolt ellenfelein a döntőig vezető úton: a Ceglédi VSE dzsúdósa ipponnal győzött a kínai Vang, az Európa-bajnoki ezüstérmes lengyel Kuczera és a kétszeres Ázsia-bajnoki bronzérmes tadzsik Madzsidov ellen is. A fináléban az orosz Bjilalov volt az ellenfele, aki vazaarival bizonyult jobbnak a magyarnál. Vég ötödik World Tour-dobogós helyét szerezte meg.

Az alacsonyabb rangú European Open-viadalon, Prágában a 24 magyarból Tóth Benedek szerepelt a legjobban, az MTK Budapest 81 kilogrammos versenyzője ezüstérmet nyert.