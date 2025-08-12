Gyertyás Róza: Nem változtam meg, ugyanaz az ember vagyok

Éppen a tengerben készült megmártózni a világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza, amikor utolértük telefonon, de vállalta, hogy elmondja, mi történt vele a hazai rendezésű viadal óta, mielőtt lehűsíti magát.

„Nyaralok, bulizom és fogorvoshoz járok – nagyjából ennyi. A gyökérkezelés nem leányálom, mostanra 140 ezer forintért van egy fájós fogam…” – mondta Gyertyás a Nemzeti Sportnak.

Fogfájás ide vagy oda, igyekszik élvezni a nyarat, hiszen régóta nem volt ennyi szabadideje egyhuzamban. Persze teljesen leengedni nem lehet, nem is ez a cél, éppen ezért júliusban ismét versenyen lépett tatamira.

„Azért az Egyetemi világjátékokon elindultam, előtte edzettem egy hétig, hogy felkészült legyek. Ott az ötvenhét kilogrammos mezőnyben versenyeztem, és izgultam is amiatt, mire leszek képes viszonylag kevés edzés után a sajátomnál eggyel magasabb súlycsoportban, de olyan szempontból kényelmesebb volt, hogy szinte nem kellett fogyasztanom. Hiába „csak” az egyetemista korosztály versenyzett, erős mezőny volt Németországban. A döntőben a 2024-es világbajnok, olimpiai ezüstérmes dél-koreaival, Mimi Huhhal küzdöttem, az elődöntőben a világbajnoki hetedik üzbég Shukurjon Aminovával, de már rögtön a második fordulóban a Grand Slam-érmes grúz Nino Loladze jött szembe. Szóval nem lehet azt mondani, hogy a futottak még kategória indult el a versenyen” – magyarázta Gyertyás.

A fináléban ugyan kikapott, de „idényen kívül”, neki idegen súlycsoportban ezüstérmet szerzett, ami több mint jó teljesítmény. Ennek tükrében, no meg azért, mert a budapesti világbajnokság előtt célozgatott rá, adja magát a kérdés, tervezi-e, hogy súlycsoportot vált, 52-ről 57-re?

„Rájöttem, hogy iszonyúan erősek az ötvenhét kilósok, főleg a döntőben éreztem ezt. Még a világbajnokság előtt ugyan elgondolkodtam rajta, hogy váltok egyet felfelé, de most nincs tervben. Inkább szót fogadok a dietetikusomnak. Bár nem tudom, melyik a nehezebb, ez vagy súlycsoportot váltani… Utóbbihoz sok izmot kellene még felszednem” – avatott be a Honvéd dzsudokája.

Már majdnem két hónap eltelt a hazai vb-óta, az ott megszerzett harmadik hely és az érte járó bronzérem azonban nem változtatta meg Gyertyást, sőt, hiába ért el nagy sikert, az Egyetemi világjátékok előtt ennek ellenére szüksége volt biztatásra.

„Néha van egy-egy visszautalás a csapaton belül a vb-bronzra, de csak pozitív. Amikor például az Egyetemi világjátékok előtt nem volt önbizalmam, az edzőm azzal segített, hogy felhívta a figyelmem rá: a vébén is én küzdöttem, higgyem el magamról, hogy képes vagyok ugyanolyan jól harcolni máskor is! De nem változtam meg, ugyanaz az ember vagyok, és a többiek is úgy kezelnek, ahogy korábban” – magyarázta Gyertyás, aki egyébként éppen Görögországban nyaralt a beszélgetésünk idején, nem mással, mint a kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupp Rékával, akivel köztudottan nagyon jó a kapcsolata. – Puppival rengeteg időt töltöttünk együtt, ő a legjobb barátom, nem riválisként tekintünk egymásra.”

Nem mindig adatik meg a sportolóknak, hogy ennyit tudjanak pihenni, de mivel a következő megméretés még sokára lesz, így a sűrű időszaknak feltöltődve vághatnak majd neki. Természetesen olyan is előfordult már Gyertyással, hogy a nyaralás minden napján edzenie kellett, ezúttal azonban tényleg csak a pihenésen volt a hangsúly.

„Két nemzetközi versenyen indulok valószínűleg az idén, mivel Kína és Mexikó nagyon messze van, az ottani viadalok minden bizonnyal kimaradnak, de Zágrábban és Abu-Dzabiban megméretem magam. Nemcsak a válogatott edzőtáborok készítenek fel ezekre a versenyekre, hanem az edzésmunka, amit napról napra végzünk. Azért fért bele most ilyen hosszú nyári szünet, mert a következő kilátásban lévő world tour-viadal csak novemberben lesz. Utána pedig lassan kezdődik az olimpiai kvalifikációs ciklus, amikor még kevesebb időnk lesz pihenni. Ettől függetlenül a munka augusztussal elkezdődött, csak a repülőjegyünk már korábban megvolt Görögországba, így kaptunk egy kis haladékot”– mondta Gyertyás Róza.