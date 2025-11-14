Három magyar érem a zágrábi cselgáncs Grand Prix első napján

A rangos horvátországi viadalon kilenc magyar lépett tatamira pénteken, és közülük a kétszeres olimpiai ötödik Pupp szerepelt a legjobban. A 52 kilogrammban érdekelt magyar dzsúdós az első fordulóban német, majd a negyeddöntőben azeri riválist győzött le, az elődöntőben pedig honfitársát, az idei budapesti világbajnokságon harmadik Gyertyást múlta felül ipponnal. A döntőben a sportág egyik sztárja, a koszovói Distria Krasniqi várt rá, aki 2021-ben 48 kg-ban lett olimpiai bajnok, tavaly Párizsban pedig már 52 kilóban nyert ötkarikás ezüstérmet. A két kiváló versenyző meccsén ezúttal a koszovói volt a jobb és ipponnal nyert.

Gyertyás a vesztes elődöntőt megelőzően görög és brazil riválist győzött le, míg a helyosztón a francia Blandine Pont-t verte ipponnnal.

A férfiaknál a 66 kg-ban induló Pongrácz Bence azeri és horvát cselgáncsozókat búcsúztatva menetelt az elődöntőbe, melyben a spanyol David García Torne jobbnak bizonyult nála, viszont a harmadik helyért rendezett meccsen jukóval legyőzte a portugál Miguel Gagót.