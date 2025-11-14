Nemzeti Sportrádió

Három magyar érem a zágrábi cselgáncs Grand Prix első napján

Vágólapra másolva!
2025.11.14. 20:58
null
Pupp Réka (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
cselgáncs Gyertyás Róza Pongrácz Bence Pupp Réka
Pupp Réka ezüst-, míg Gyertyás Róza és Pongrácz Bence bronzérmet nyert pénteken a zágrábi cselgáncs Grand Prix-verseny első napján.

 

A rangos horvátországi viadalon kilenc magyar lépett tatamira pénteken, és közülük a kétszeres olimpiai ötödik Pupp szerepelt a legjobban. A 52 kilogrammban érdekelt magyar dzsúdós az első fordulóban német, majd a negyeddöntőben azeri riválist győzött le, az elődöntőben pedig honfitársát, az idei budapesti világbajnokságon harmadik Gyertyást múlta felül ipponnal. A döntőben a sportág egyik sztárja, a koszovói Distria Krasniqi várt rá, aki 2021-ben 48 kg-ban lett olimpiai bajnok, tavaly Párizsban pedig már 52 kilóban nyert ötkarikás ezüstérmet. A két kiváló versenyző meccsén ezúttal a koszovói volt a jobb és ipponnal nyert.

Gyertyás a vesztes elődöntőt megelőzően görög és brazil riválist győzött le, míg a helyosztón a francia Blandine Pont-t verte ipponnnal.

A férfiaknál a 66 kg-ban induló Pongrácz Bence azeri és horvát cselgáncsozókat búcsúztatva menetelt az elődöntőbe, melyben a spanyol David García Torne jobbnak bizonyult nála, viszont a harmadik helyért rendezett meccsen jukóval legyőzte a portugál Miguel Gagót.

 

cselgáncs Gyertyás Róza Pongrácz Bence Pupp Réka
Legfrissebb hírek

Népes magyar csapat utazik a zágrábi cselgáncs GP-re

Egyéb egyéni
12 órája

Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Cselgáncs: tíz magyar érem a győri ifjúsági Európa-kupán

Utánpótlássport
2025.11.09. 21:27

Két magyar ezüst a cselgáncs World Tour olaszországi állomásán

Egyéb egyéni
2025.11.09. 20:39

Cselgáncs: népes mezőny a győri ifjúsági Európa-kupán

Utánpótlássport
2025.11.07. 18:12

A hónap utánpótlásedzője: október jelöltjei

Utánpótlássport
2025.11.05. 09:01

Cselgáncs: ihletett formában küzdött Szeleczki Szabina az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.11.03. 20:31

Cselgáncs: Sóczó Rebeka ötödik lett az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2025.11.01. 16:54
Ezek is érdekelhetik