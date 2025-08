Feldhoffer Bálint egy év után már a Bahrain Victorious nagycsapatában versenyezne

A jelenleg még a United Shipping kontinentális besorolású magyar csapatot erősítő 19 éves kerékpáros az M1 aktuális csatornának kiemelte: nagyon örül a lehetőségnek, és úgy véli, biztosan hozzájárulhatott a megállapodáshoz az is, hogy Valter Attila révén a következő három évben a világelitet jelentő World Tour-csapatában is lesz magyar bringása a Bahreinnek. „ Így, hogy Attilát, egy top versenyzőt leigazolta a csapat, az ő részükről is sokkal simábban ment ez az együttműködés” – fogalmazott.

Előre tekintve elmondta: bízik benne, hogy már a következő szezonban lehetősége lesz néhány World Tour-versenyen szerepelni, és reméli, hogy győzelmeket is tud majd aratni. Saját bevallása szerint a profi környezetben sok területen fog majd fejlődni. „Egy év után pedig szívesen mennék már World Tour-szintre és versenyeznék a legnagyobb profikkal” – jelölte meg célként Feldhoffer, aki minél tovább szeretne a világelitben tekerni.

Feldhoffer szerint az, hogy a májusi Tour de Hongrie-n hetedikként zárt összetettben és ezzel a legjobb magyar kerékpárosként kiérdemelte a fehér trikót, nagy lépés volt a pályafutásában, véleménye alapján hozzásegítette az átigazoláshoz is. Egyben könnyebbséget jelent számára a szezon második felére, amelyben továbbra is jó eredményeket szeretne hozni.

Vasárnap látott napvilágot a hír, hogy stratégiai megállapodás jött létre a United Shipping Hungária Kft. és a Team Bahrain Victorious között. A cég logója felkerül a bahreini együttes mezére, a magyar csapatból pedig Feldhoffer, illetve a mezőnyversenyben és időfutamban egyaránt regnáló szerb bajnok Mihajlo Stolic a Bahrain utánpótlássorának tagja lesz. A megállapodás keretében ráadásul a Bahrain garantálta, hogy rajthoz áll a Tour de Hongrie-n, mégpedig olyan összeállításban, amelyben magyar versenyző is helyet kap.